Top načini za uporabo sadnih namazov

Marmelade in drugi sadni namazi popestrijo vsak obrok, marsikdo pa si brez njih sploh ne zna predstavljati zajtrka. Težava se pojavi, ko se zaradi želje po različnih okusih odprti kozarčki te sladke pregrehe hitro namnožijo, a brez skrbi: namaze lahko porabite na številne načine, ki bodo še oplemenitili okus vaših jedi in zagotovo navdušili tudi vaše najbližje.

Sladice, ki vsebujejo sadne namaze Poleg mazanja na kruh je ena izmed najbolj razširjenih uporab sadnih namazov zagotovo v peki sladic. Masleni piškoti z takšnimi namazi, marmeladni cmoki ali pa žepki – to je le nekaj sladic, pri katerih brez nje ne gre, takšne sladice pa so še posebej priljubljene v prazničnih tednih, ki se nam hitro približujejo. Presenetite svoje najdražje z marmeladnimi žepki; moko in pecilni prašek sprva presejete v skledo, kamor nato dodate zmehčano margarino, kislo smetano in sol, vse skupaj pa nato premešate, da se sestavine povežejo. Testo prestavite na pult in ga pregnetite, nato pa ga oblikujte v kepo, ki jo zavijete v živilsko folijo in jo za 5 minut postavite na hladno. Na pomokani površini na tanko (1,5–2 mm) razvaljajte testo in z okroglim izsekovalcem (fi 7) izrežite kroge. Na sredino krogov z žličko položite kupčke marmelade oz. podobnih sadnih namazov, potem pa jih po sredini prepognite. Tako boste dobili žepke, ki jih ob robu z vilicami dobro stisnete skupaj, da združite robove. Žepke prestavite na pekač, obložen s peki papirjem, in jih pecite enajst do dvanajst minut v pečici, ogreti na 190 stopinj Celzija. Še tople povaljajte v sladkorju v prahu in že so pripravljeni, da z njimi navdušite svoje najdražje.

icon-expand Z marmeladnimi žepki boste zagotovo navdušili svoje goste ali najdražje, ob tem pa boste še porabili odprte kozarčke sladkih namazov, ki vas čakajo v hladilniku. FOTO: osebni arhiv

Oplemenitite okus biskvita ali testa za pito Če vas v hladilniku čakajo odprti kozarčki sadnih namazov in džemov, ki se jim približuje konec priporočenega roka uporabe, se lahko znajdete tudi tako, da namaz zgolj premažete po biskvitu ali testu za pito, saj bo to poskrbelo za sočnejši okus, posledično pa ne boste potrebovali toliko sladkorja, kot ga morda narekuje recept. To je še posebej priporočljivo, če uporabljate namaze z visokim sadnim deležem, saj ti poskrbijo za bolj zdrav obrok. Prav tako ne boste naredili napake, če boste testo premazali, nato pa nanj nanesli še sadje, saj bo namaz poskrbel za večjo stabilnost sadja. Ob tem vam namignemo, da se ga splača v kozici najprej segreti in mu dodati malo vode, saj boste namaz tako še lažje mazali. Počakajte, da se strdi in nato nadaljujte s poljubnim receptom.

icon-expand Sadni namaz pred nanašanjem na testo segrejte v kozici in mu dodajte malo vode. Tako ga boste lažje mazali. FOTO: Profimedia

Odlični so tudi v buhteljnih Ko govorimo o sadnih namazih, džemih in marmeladah, seveda ne smemo pozabiti na buhteljne, ki so jih pripravljale že naše babice. Rahli in penasti, nadevani z marelično marmelado, so ustvarjeni, da si jih privoščimo s skodelico toplega napitka, vsakega izmed nas pa popeljejo v čas brezskrbnega otroštva. Pri njihovi pripravi moramo biti pozorni predvsem na to, da na vzhajano testo, ki ga razrežemo na kvadrate, položimo enakomerne kupčke namaza, nato pa vogale kvadrata na vrhu stisnemo skupaj. Pri tem pazimo, da testo povsod dobro prekrije nadev in tako ni odprtinic, skozi katere bi namaz med peko uhajal.

icon-expand Vse bolj se nam približuje praznično obdobje, med katerim brez buhteljnov ne bo šlo. FOTO: Profimedia

Namaz uporabite kot nadev za rolado Ne glede na to, kakšen sadni namaz morate porabiti, preprosto ne morete zgrešiti z nadevom za rolado. Radi jo imajo vsi – takšno ali drugačno – z njo pa ni veliko dela. Ko spečete biskvit za rolado, sprva počakajte, da se ta ohladi, nato pa ga premažite s poljubnim sadnim namazom, na katerega nanesite še približno polovico stepene smetane. Biskvit ponovno previdno zvijte in rolado položite na servirni krožnik ali pladenj. Za nekaj ur jo pustite v hladilniku, nato pa je že pripravljena, da jo postrežete.

icon-expand Rojstnodnevna rolada? Zakaj pa ne! FOTO: Profimedia

Filmski večer s palačinkami Na koncu seveda ne smemo pozabiti na najbolj klasično možnost poleg jutranjega mazanja na kruh. Privoščite si palačinke in eksperimentirajte z okusi – morebiti uporabite pirino ali pa ajdovo moko – in se nato poigrajte še z različnimi okusi sadnih namazov. Kombinacija palačink iz pirine moke in namaza z visokim sadnim deležem bo poskrbela, da se boste ob svojem najljubšem filmu zvečer sladkali brez slabe vesti. Priljubljena slovenska podjetnika razvila štiri nove sadne bio namaze Že ko sta se zakonca Kavčič, Valentinain Uroš, Sloveniji prvič predstavila pred dvema letoma v 3. sezoni projekta Štartaj Slovenija, sta s svojo toplino in strastjo do domače zemlje navdušila številne. Zdaj na police trgovin Interspar in Spar pošiljata štiri nove sadne bio namaze, ki sta jih poimenovala Mr.in Ms. Jam; slednja vsebujeta kar 99 % sadnega deleža in sta povsem brez dodanih sladkorjev, na voljo pa sta z okusom jagode in maline, Mr. Jam pa sta namaza, ki se lahko pohvalita z 90-odstotnim sadnim deležem in z okusom breskve ter gozdne borovnice. Vsi so povsem brez konzervansov, arom in dodanih barvil, prav vsi štirje pa so si zagotovili bio certifikat.

icon-expand Bio sadni namazi Mr. & Ms. Jam FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija

Tudi letošnja jesen je namreč v znamenju projekta Štartaj Slovenja, ki Slovence navdušuje že peto leto zapored. Letos boste tako na policah trgovin Interspar in Spar našli kar 29 novih izdelkov devetih izjemnih podjetniških ekip, ki jih že poznate iz preteklih sezon, na POP TV pa si boste lahko med oglasi ogledali kratke zgodbe o njih ter njihovih inovativnih in trajnostnih izdelkih, s katerimi se bodo potegovali za naziv HIT produkt 2020. Med njimi sta se znašla Kavčičeva, ki tudi dve leti pozneje še vedno z ljubeznijo gojita vrhunsko slovensko sadje v sončni Vipavski dolini, saj se zavedata, da je lahko le kakovostno in na soncu dozorjeno sadje tisto, ki je primerno za njune sadne namaze. Dodala sta jim le datljevo pasto, ki služi kot nadomestek rafiniranega sladkorja, in agar agar, kot vegansko alternativo želirnim sredstvom.



icon-expand Zakonca Kavčič sta na police trgovin Interspar in Spar poslala bio sadne namaze Mr. & Ms. Jam, ki sta jih pridelala zgolj iz najkakovostnejšega sadja iz sončne Vipavske doline. FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija