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Domača scena

Trije Valiči v skupni predstavi o deljenju premoženja

Ljubljana, 22. 10. 2026 20.08 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek
Domen, Vid in Iztok Valič

Iztok, Domen in Vid Valič so v novi gledališki komediji Dediščina združili moči, da bi raziskali zapletene družinske odnose skozi vprašanje delitve premoženja.

Iztok, Vid in Domen Valič nastopajo v skupni predstavi Dediščina, ki deluje kot nekakšen "reality show družine Valič". Osrednja tema je večno vprašanje, kako si bosta brata razdelila očetovo zapuščino. Dinamika med liki razkriva realnost, v kateri se prepletajo osebne zamere, finančna pričakovanja in tekmovalnost. Vsebina temelji na realnih iztočnicah, kjer se v igro vpletajo tudi pretekli dosežki nastopajočih v medijskem prostoru, kot je vodenje priljubljenih oddaj, kar doda predstavi dodatno plast avtentičnosti. Igralci skozi svoje like raziskujejo, kako hitro se lahko odnosi skrhajo, ko se na mizi pojavi notar in overjanje dokumentov.

Proces ustvarjanja predstave je bil med člani družine Valič jasno razdeljen. Vid je prevzel pisanje humornega dela besedila, medtem ko sta oče in brat skrbela za povezovanje vsebine v celovito dramsko delo. "Lepo smo si razdelili. Jaz sem pisal smešne stvari, ona dva pa tisto vmes," se pošali eden od sinov. Kljub komičnim tonom pa predstava nagovarja globoka bivanjska vprašanja o smrti in zapuščini, kar je potrdil tudi Jože Potrebuješ, ki se je ob ogledu zamislil o prihodnosti svojih projektov in dejal: "Ko bodo po moji smrti odprli oporoko, je prav, da se tudi takrat nasmejejo." Obiskovalci so bili nad videnim navdušeni in predstavi podelili najvišje ocene.

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Valič Dediščina gledališče komedija družinski odnosi

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