Kaj se plete med Jennifer Lopez in Kevinom Costnerjem?

Jennifer Lopez in Kevina Costnerja, oba sveže ločena, so fotografi v decembru ujeli med druženjem v baru. Od takrat naj bi 55-letna pevka in 69-letni igralec govorila vsak dan ter se dogovarjala za naslednje skupno druženje na večerji. Oboževalci so jima na spletu že nadeli vzdevek "Kennifer".

Velika oboževalka serije Yellowstone Jennifer Lopez je morda našla novega partnerja v Kevinu Costnerju, zvezdniku uspešne kriminalne vestern serije. Po tem, ko so sveže ločena zvezdnika opazili med druženjem v baru, so splet preplavila ugibanja o tem, ali bomo kmalu dobili nov hollywoodski par.

Neimenovani vir je za portal Closer razkril, da naj bi Jennifer in Kevin po zmenku v mondenem zimskem letovišču v ameriškem Aspnu govorila vsak dan in se že dogovarjala za naslednje snidenje ob večerji, ko se njuni načrti uskladijo. Costner naj bi slavni pevki poslal tudi ogromen šopek njenih najljubših rož z majhnim, ročno napisanim sporočilcem in steklenico šampanjca.

Po navdihu vzdevka "Bennifer", ki se je prijel Jennifer in njenega sedaj že uradno nekdanjega moža Bena Afflecka, so spletni uporabniki 55-letni pevki in 69-letnemu igralcu že nadeli ljubkovalno ime "Kennifer".