50 let od slavne fotografije. 'Nisem več napalmovo dekle'

V osebni izpovedi, ki jo je pred dnevi objavil The New York Times , je Kim Phuc Phan Thi zapisala, da se je kot majhna deklica veliko smejala, rada je hodila v šolo, se igrala s svojimi bratranci in ostalimi otroki iz vasi. " Vse to se je spremenilo 8. Junija 1972. Tega grozovitega dne se spominjam le s prebliski. S svojimi bratranci sem se igrala na dvorišču templja. V naslednjem trenutku smo zaslišali, kako nas je nizko preletelo letalo in nato oglušujoč hrup. Sledile so eksplozije in dim in neznosna bolečina. Imela sem devet let," je zapisala.

Zgornja fotografija je bila posneta natanko tistega dne pred 50 leti in je ena najbolj ikoničnih fotografij vojne v Vietnamu in 20. stoletja na sploh. Fotograf Nick Ut je na njej ujel trenutek, ko gola devetletna Kim Phuc skupaj z drugimi otroki prestrašeno teče po cesti, za njimi hodijo vojaki, v ozadju pa se vali črn dim. Na obrazih otrok se odražajo občutki groze, bolečine in zmede.

Fotografija je nastala po napadu z napalmom na majhno vasico Trang Bang. Junija 1972 se je na obrobju omenjene vasice odvila bitka med četami Severnega in Južnega Vietnama. Ameriška vojska, ki je podpirala in vodila južnovietnamske enote, je bila obveščena, da so domačini zapustili vasico Trang Bang. Ameriški poveljnik je tako domneval, da so se vojaki Severnega Vietnama zatekli v zapuščeno vas, zato je južnovietnamskim letalskim silam ukazal, naj jo napadejo.

Ameriški poveljnik in južnovietnamske sile pa niso vedeli, da je nekaj vaščanov ostalo v vasi in se zateklo v majhen tempelj. Ko je napalm bomba zadela tempelj, so vaščani v strahu stekli ven. Pilot južnovietnamskih letalskih sil jih je zamenjal za sovražne vojake in je nanje spustil še več napalma.

Zakaj je bila deklica naga?

Napalm je zelo vnetljiva, viskozna zmes iz natrijevega palmitata, želiranega bencina in drugih sestavin. Napalmske bombe so zasnovane tako, da se med gorenjem snov oprime telesa. Američani so jih med vietnamsko vojno uporabljali predvsem za požiganje džungle in polj.

Med napadom na vas Trang Bang je na deklico in ostale vaščane padla velika količina napalma. Njena dva bratranca in še dva vaščana napada niso preživeli. Napalm se je oprijel dekličinega hrbta, rok in prsi. Prestrašena in v hudih bolečinah, je s sebe strgala goreča oblačila ter stekla po bližnji cesti skupaj z drugimi prestrašenimi otroki. A še po tem, ko se je znebila oblačil, je med tekom kričala: Nng qu, Nng qu". V prevodu: Prevroče, prevroče".

"Napalm se te oprime, ne glede na to, kako hitro tečeš, in povzroča grozljive opekline in bolečino, ki traja vse življenje," pravi danes 59-letnica. Sama se sicer ne spomni, da je tekla in kričala. Se pa spomni, da ji je fotograf, rešil življenje. Polil jo je z vodo ter jo skupaj z drugimi poškodovanimi otroki odpeljal v bolnišnico.

"Nick je s to neverjetno fotografijo za vedno spremenil moje življenje. Vendar pa me je tudi rešil. Ko je posnel fotografijo, je odložil kamero, me ovil v odejo in me hitro odpeljal v zdravniško oskrbo. Večno mu bom hvaležna," je zapisala.

Vendar, kot pravi, ga je občasno zaradi fotografije tudi sovražila." Med odraščanjem sem sovražila to fotografijo. Mislila sem si: Sem majhna deklica. Bila sem naga. Zakaj je posnel to fotografijo? Zakaj me starši niso zaščitili? Zakaj je dal fotografijo v tisk? Zakaj sem bila jaz edini otrok brez obleke, medtem ko so moji bratje in bratranci na fotografiji oblečeni?' Počutila sem se grdo in sram me je bilo," se spominja.