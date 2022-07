Nemca v Rovinju s kamero v hladilni torbi snemala otroke

V soboto, 23. julija, so gostje kampa na območju Rovinja opazili sumljivo vedenje dveh moških. Takoj so obvestili varnostnike, ki so nato poklicali policijo. Možje v modrem so aretirali dva moška, nemška državljana, stara med 48 in 79 let, ki ju sumijo snemanja golih otrok na bazenu in v vodnem parku.

Rovinjska policija je zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo izvedla preiskavo. Opravili so preiskavo njunih vozil in mobile hišice, kjer sta moška bivala, so zapisali na spletni strani Istrske policijske uprave. Med preiskavo so policisti našli ročno izdelano snemalno napravo, prenosni računalnik, kamero, MP3 predvajalnik, štiri telefone, sedem USB ključkov in še druge predmete.

Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da sta moška ročno izdelano snemalno napravo namestila v torbo, ki je bila videti kot prenosni hladilnik.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca v nedeljo pridržali v enoti Istrske policijske uprave.