Stanovanja, varnost in podnebje najbolj skrbijo prebivalce EU mest

Raziskava je prebivalce evropskih mest spraševala o največjih urbanih izzivih in področjih, na katera bi morale biti usmerjene prihodnje naložbe. Po predstavljenih ugotovitvah si državljani želijo predvsem več vlaganj v področja, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja, kot so stanovanja, izobraževanje, zaposlovanje in zdravstvo. Kar 43 odstotkov vprašanih meni, da bi morala Evropska unija prav tem področjem nameniti prednost pri prihodnjih naložbah.
Raziskava je pokazala tudi veliko podporo ukrepom za izboljšanje mobilnosti v mestih, večjim vlaganjem v zeleno energijo ter prenovo in oživljanje javnega prostora. Prebivalci mest pričakujejo konkretne rešitve, ki bi izboljšale vsakdanje življenje ter povečale odpornost mest na gospodarske, socialne in okoljske izzive.
Prav te teme so bile v središču razprav na Cities Forumu 2025 v poljskem Krakovu, kjer je več kot 700 udeležencev iz vseh držav članic EU razpravljalo o prihodnosti evropskih mest. Med ključnimi temami so bili dostop do stanovanj, podnebna odpornost, trajnostna mobilnost, digitalna preobrazba in vključujoč razvoj urbanih območij.
Evropska komisija želi ugotovitve foruma uporabiti pri oblikovanju prihodnje evropske politike za mesta. V Krakovu so večkrat poudarili, da prav mesta predstavljajo prvo fronto pri soočanju s podnebnimi spremembami, pomanjkanjem stanovanj, prometnimi izzivi in socialnimi razlikami. Zato bo nova evropska agenda za mesta temeljila na tesnejšem sodelovanju med evropskimi institucijami, državami in lokalnimi skupnostmi.
Pomemben poudarek je dobila tudi pobuda Urbana agenda za EU, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks med mesti in pomaga prenašati evropske cilje v konkretne lokalne projekte. Med primeri so bili predstavljeni projekti ozelenjevanja mest, trajnostnega turizma, trajnostne mobilnosti, prehranskih sistemov in vključevanja migrantov.
Sporočilo iz Krakova je bilo jasno: če želi Evropa uspešno izvesti zeleni in digitalni prehod ter izboljšati kakovost življenja ljudi, bo morala več pozornosti in sredstev nameniti prav mestom. Tudi zato nova evropska agenda mesta postavlja v samo središče prihodnjega razvoja Evropske unije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.