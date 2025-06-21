Stanovanja, varnost in podnebje najbolj skrbijo prebivalce EU mest

Raziskava je prebivalce evropskih mest spraševala o največjih urbanih izzivih in področjih, na katera bi morale biti usmerjene prihodnje naložbe. Po predstavljenih ugotovitvah si državljani želijo predvsem več vlaganj v področja, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja, kot so stanovanja, izobraževanje, zaposlovanje in zdravstvo. Kar 43 odstotkov vprašanih meni, da bi morala Evropska unija prav tem področjem nameniti prednost pri prihodnjih naložbah.

Raziskava je pokazala tudi veliko podporo ukrepom za izboljšanje mobilnosti v mestih, večjim vlaganjem v zeleno energijo ter prenovo in oživljanje javnega prostora. Prebivalci mest pričakujejo konkretne rešitve, ki bi izboljšale vsakdanje življenje ter povečale odpornost mest na gospodarske, socialne in okoljske izzive.

Prav te teme so bile v središču razprav na Cities Forumu 2025 v poljskem Krakovu, kjer je več kot 700 udeležencev iz vseh držav članic EU razpravljalo o prihodnosti evropskih mest. Med ključnimi temami so bili dostop do stanovanj, podnebna odpornost, trajnostna mobilnost, digitalna preobrazba in vključujoč razvoj urbanih območij.