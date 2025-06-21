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Stanovanja, varnost in podnebje najbolj skrbijo prebivalce EU mest

Krakov, 21. 06. 2025 07.00 pred 10 urami 2 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
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Dostopnost stanovanj, javna varnost, kakovost javnih storitev in prilagajanje podnebnim spremembam ostajajo med največjimi izzivi evropskih mest. To kaže raziskava Eurobarometer o izzivih evropskih mest, ki so jo predstavili na Cities Forumu 2025 v Krakovu, največjem evropskem srečanju predstavnikov mest, urbanistov in oblikovalcev politik.

Raziskava je prebivalce evropskih mest spraševala o največjih urbanih izzivih in področjih, na katera bi morale biti usmerjene prihodnje naložbe. Po predstavljenih ugotovitvah si državljani želijo predvsem več vlaganj v področja, ki neposredno vplivajo na kakovost življenja, kot so stanovanja, izobraževanje, zaposlovanje in zdravstvo. Kar 43 odstotkov vprašanih meni, da bi morala Evropska unija prav tem področjem nameniti prednost pri prihodnjih naložbah.

Raziskava je pokazala tudi veliko podporo ukrepom za izboljšanje mobilnosti v mestih, večjim vlaganjem v zeleno energijo ter prenovo in oživljanje javnega prostora. Prebivalci mest pričakujejo konkretne rešitve, ki bi izboljšale vsakdanje življenje ter povečale odpornost mest na gospodarske, socialne in okoljske izzive.

Prav te teme so bile v središču razprav na Cities Forumu 2025 v poljskem Krakovu, kjer je več kot 700 udeležencev iz vseh držav članic EU razpravljalo o prihodnosti evropskih mest. Med ključnimi temami so bili dostop do stanovanj, podnebna odpornost, trajnostna mobilnost, digitalna preobrazba in vključujoč razvoj urbanih območij.

Cities Forum 2025 je največje evropsko srečanje urbanih strokovnjakov, predstavnikov mest in oblikovalcev politik, ki je med 17. in 19. junijem potekalo v Krakovu na Poljskem. Forum sta organizirala Evropska komisija in Evropska urbana pobuda, na njem pa je sodelovalo 765 udeležencev v živo in več kot 1800 prek spleta iz vseh držav članic EU. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila "Opolnomočimo mesta, oblikujmo evropsko prihodnost". Razprave so se osredotočale na dostopna stanovanja, podnebne ukrepe, digitalni prehod, vključujočo rast in dostop do financiranja za trajnostni razvoj mest.

Evropska komisija želi ugotovitve foruma uporabiti pri oblikovanju prihodnje evropske politike za mesta. V Krakovu so večkrat poudarili, da prav mesta predstavljajo prvo fronto pri soočanju s podnebnimi spremembami, pomanjkanjem stanovanj, prometnimi izzivi in socialnimi razlikami. Zato bo nova evropska agenda za mesta temeljila na tesnejšem sodelovanju med evropskimi institucijami, državami in lokalnimi skupnostmi.

Pomemben poudarek je dobila tudi pobuda Urbana agenda za EU, ki spodbuja izmenjavo dobrih praks med mesti in pomaga prenašati evropske cilje v konkretne lokalne projekte. Med primeri so bili predstavljeni projekti ozelenjevanja mest, trajnostnega turizma, trajnostne mobilnosti, prehranskih sistemov in vključevanja migrantov.

Sporočilo iz Krakova je bilo jasno: če želi Evropa uspešno izvesti zeleni in digitalni prehod ter izboljšati kakovost življenja ljudi, bo morala več pozornosti in sredstev nameniti prav mestom. Tudi zato nova evropska agenda mesta postavlja v samo središče prihodnjega razvoja Evropske unije.

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eurobarometer mesta eu cities forum 2025
24ur.com Cenovno dostopna stanovanja med največjimi izzivi evropskih mest
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