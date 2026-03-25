Meta in Google odgovorna za odvisnost od družbenih medijev

Prelomna sodba. Losangeleška porota je namreč ugotovila, da sta Meta, ki je lastnica Instagrama, Facebooka in WhatsAppa, ter Google, lastnik Youtuba, odgovorna, da je 20-letnica razvila odvisnost od družbenih medijev. Tožbo je vložila ženska po imenu Kaley, ki jo v sodnih dokumentih omenjajo s kratico KGM. Trdi, da je v mladih letih začela uporabljati družbeno omrežje Instagram in platformo YouTube, pozneje pa postala zasvojena z njimi ter posledično razvila duševne težave, vključno s samomorilnimi mislimi, poroča televizija CBS. Danes 20-letna Kaley je opisala, kako je ves dan preživela na družbenih omrežjih in kako so ji všečki in obvestila povzročali močne čustvene odzive, zaradi česar je bila prilepljena na svoj telefon. Povedala je, da je začela Instagram uporabljati pri devetih letih, Youtube pa pri šestih, ter da zaradi svoje starosti nikoli ni naletela na nobene poskuse blokiranja vsebin. "Nehala sem komunicirati z družino, ker sem ves svoj čas preživela na družbenih omrežjih," je Kaley povedala med svojim pričanjem.

Kot pravi, je pri 10 letih začela čutiti občutke tesnobe in depresije, duševnih motenj, ki ji ju je čez nekaj let diagnosticiral terapevt. Prav tako je zaradi uporabe družbenih medijev že kot otrok postala obsedena s svojim fizičnim videzom in je začela uporabljati filtre na Instagramu, ki so spreminjali njen videz. Kaley ima od takrat diagnosticirano telesno dismorfijo, stanje, zaradi katerega ljudje pretirano skrbijo za svoj fizični videz in ne vidijo realne slike sebe. Njeni odvetniki so trdili, da so funkcije Instagrama, kot je neskončno "drsanje", zasnovane tako, da povzročajo odvisnost. Poleg tega pa so izpostavili, da bo bili Metini cilji rasti usmerjeni v to, da bi mladi začeli uporabljati njihove platforme. Ženska je upravičena do treh milijonov dolarjev odškodnine (2,6 milijona evrov). Porota je ugotovila, da je za škodo v duševnem zdravju v 70 odstotkih odgovorna Meta, Youtube pa v 30 odstotkih. To pomeni, da bo Meta plačala večino odškodnine. Porota je zasedala več kot teden dni in se poenotila šele danes.

Meta se očitkov otepa

Odvetniki Mete so na sodišču zagovarjali argument, da uporaba Instagrama ni povzročila trpljenja mlade ženske oziroma, da k temu ni pomembno prispevala. "Z razsodbo se spoštljivo ne strinjamo in preučujemo svoje pravne možnosti," je Meta sporočila v izjavi po razglasitvi sodbe. Predstavnik Mete je ob tem opozoril, da se porotniki pri sprejemanju odločitve niso mogli poenotiti. Med sojenjem so zaslišali tudi izvršnega direktorja Mete Marka Zuckerberga in direktorja Instagrama Adama Mosserija. Zuckerberg se je februarja med svojim nastopom pred poroto skliceval na dolgoletno politiko svojega podjetja, da uporabnikom, mlajšim od 13 let, na nobeni od svojih platform ne dovoljuje vstopa. Ko so mu predstavili interne raziskave in dokumente, ki kažejo, da je Meta vedela, da majhni otroci dejansko uporabljajo njene platforme, je Zuckerberg dejal, da si je vedno želel hitrejšega napredka pri prepoznavanju uporabnikov, mlajših od 13 let. Vztrajal je, da je podjetje sčasoma prišlo na "pravo mesto", poroča BBC. Sodišče mora odločiti še o drugi obliki odškodnine, kaznovalni odškodnini. Glede na zakonodajo bi ta lahko dosegla 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov), piše BBC.

