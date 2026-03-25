Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Meta in Google odgovorna za odvisnost od družbenih medijev

Los Angeles, 25. 03. 2026 20.22 pred 37 minutami 4 min branja 2

Avtor:
K.H.
Družbeni mediji

Mlada ženska je dobila tožbo proti Meti in Googlu, ki ju je okrivila za svojo odvisnost od družbenih medijev v otroštvu. Porota v Los Angelesu je namreč ugotovila, da sta tehnološka velikana namerno zgradila platforme družbenih medijev, ki zasvojijo. Tehnološka velikana bosta morala 20-letnici izplačati trimilijonsko odškodnino.

Prelomna sodba. Losangeleška porota je namreč ugotovila, da sta Meta, ki je lastnica Instagrama, Facebooka in WhatsAppa, ter Google, lastnik Youtuba, odgovorna, da je 20-letnica razvila odvisnost od družbenih medijev. Tožbo je vložila ženska po imenu Kaley, ki jo v sodnih dokumentih omenjajo s kratico KGM. Trdi, da je v mladih letih začela uporabljati družbeno omrežje Instagram in platformo YouTube, pozneje pa postala zasvojena z njimi ter posledično razvila duševne težave, vključno s samomorilnimi mislimi, poroča televizija CBS.

Danes 20-letna Kaley je opisala, kako je ves dan preživela na družbenih omrežjih in kako so ji všečki in obvestila povzročali močne čustvene odzive, zaradi česar je bila prilepljena na svoj telefon. Povedala je, da je začela Instagram uporabljati pri devetih letih, Youtube pa pri šestih, ter da zaradi svoje starosti nikoli ni naletela na nobene poskuse blokiranja vsebin. "Nehala sem komunicirati z družino, ker sem ves svoj čas preživela na družbenih omrežjih," je Kaley povedala med svojim pričanjem.

Preberi še Več stomilijonska kazen za Meto zaradi povzročanja škode mladoletnikom

Kot pravi, je pri 10 letih začela čutiti občutke tesnobe in depresije, duševnih motenj, ki ji ju je čez nekaj let diagnosticiral terapevt. Prav tako je zaradi uporabe družbenih medijev že kot otrok postala obsedena s svojim fizičnim videzom in je začela uporabljati filtre na Instagramu, ki so spreminjali njen videz. Kaley ima od takrat diagnosticirano telesno dismorfijo, stanje, zaradi katerega ljudje pretirano skrbijo za svoj fizični videz in ne vidijo realne slike sebe. 

Njeni odvetniki so trdili, da so funkcije Instagrama, kot je neskončno "drsanje", zasnovane tako, da povzročajo odvisnost. Poleg tega pa so izpostavili, da bo bili Metini cilji rasti usmerjeni v to, da bi mladi začeli uporabljati njihove platforme. 

Ženska je upravičena do treh milijonov dolarjev odškodnine (2,6 milijona evrov). Porota je ugotovila, da je za škodo v duševnem zdravju v 70 odstotkih odgovorna Meta, Youtube pa v 30 odstotkih. To pomeni, da bo Meta plačala večino odškodnine.

Porota je zasedala več kot teden dni in se poenotila šele danes.

Meta se očitkov otepa

Odvetniki Mete so na sodišču zagovarjali argument, da uporaba Instagrama ni povzročila trpljenja mlade ženske oziroma, da k temu ni pomembno prispevala. "Z razsodbo se spoštljivo ne strinjamo in preučujemo svoje pravne možnosti," je Meta sporočila v izjavi po razglasitvi sodbe. Predstavnik Mete je ob tem opozoril, da se porotniki pri sprejemanju odločitve niso mogli poenotiti.

Med sojenjem so zaslišali tudi izvršnega direktorja Mete Marka Zuckerberga in direktorja Instagrama Adama Mosserija

Zuckerberg se je februarja med svojim nastopom pred poroto skliceval na dolgoletno politiko svojega podjetja, da uporabnikom, mlajšim od 13 let, na nobeni od svojih platform ne dovoljuje vstopa. Ko so mu predstavili interne raziskave in dokumente, ki kažejo, da je Meta vedela, da majhni otroci dejansko uporabljajo njene platforme, je Zuckerberg dejal, da si je vedno želel hitrejšega napredka pri prepoznavanju uporabnikov, mlajših od 13 let. Vztrajal je, da je podjetje sčasoma prišlo na "pravo mesto", poroča BBC

Sodišče mora odločiti še o drugi obliki odškodnine, kaznovalni odškodnini. Glede na zakonodajo bi ta lahko dosegla 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov), piše BBC.

FOTO: Shutterstock

Kaley je tožbo proti Meti in Googlu vložila leta 2023. TikTok in Snap sta se medtem raje prej poravnala. Meta in YouTube sta se soočala z dvema glavnima obtožbama – malomarnostjo in tem, da nista opozorila uporabnikov na možna zdravstvena tveganja pri uporabi platform.

Podjetja, ki upravljajo z družbenimi omrežji, so se takšnim obtožbam dolgo izogibala s sklicevanjem na zakon o spodobnosti v komunikacijah iz leta 1996, ki tehnološka podjetja ščiti pred odgovornostjo za vsebine tretjih oseb, objavljene na njihovih platformah.

V tem primeru je šlo medtem predvsem za to, kako so aplikacije zasnovane, ne pa za vsebino samo. Ta precedenčni primer pa bo verjetno vplival na stotine podobnih primerov, ki jih obravnavajo ameriška sodišča.

Razsodba iz Los Angelesa je prišla dan po tem, ko je porota v Novi Mehiki v podobni tožbi zvezne države ugotovila, da je Meta kršila zakonodajo o izkoriščanju otrok, in podjetju skupaj s kazensko odškodnino naložila plačilo 375 milijonov dolarjev (324 milijonov evrov) kazni. Za to odločitev je porota potrebovala le en dan, Meta pa je napovedala pritožbo.

meta google sodba sodišče

Na Nizozemskem našli okostje, ki bi lahko pripadalo mušketirju d'Artagnanu

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
25. 03. 2026 21.59
Naš Robi je tudi odvisen od družbenih medijev, čeprav je pred volitvami 2022 govoril drugače.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
25. 03. 2026 21.59
Iranci trdijo, da so napadli ameriško letalonosilko ... samo zadeli je niso ... to pa sta dva različna pojma. Najbolj zanimivo pa je, da nekateri to tako na veliko pišejo, kot da so jo res zadeli (ker so tako pač iranci rekli) in zdaj to v eno trobijo ... ko bodo pa spet dobili resnične podatke, da rakete še blizu ladje niso prišle, takrat bodo pa pozabili te laži. .... najbolj smešno je, ko jim iran laže cel dan, da so nekaj zadeli ali uničili, nato pa to rusofili tako veselo ponavljajo in proslavljajo ... naslednji dan pa ugotovijo, da to ni bilo res ... ampak ok .. iranski medij, ki laže cel dan ali še dlje, je za rusofile resničen in ga ne obtožujejo zavajanj, propagande in lažnih novic ... med tem, ko zahodni mediji že od samega začetka povejo resnico, kar se tudi kasneje izkaže kot resnico, je pa za njih fejk njus in propaganda ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615