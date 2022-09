'Morate se zavedati lastne čustvene prtljage, da razumete, kako vplivate na svojega otroka'

Zdaj strokovnjakinja na povabilo Fundacije Novaka Đokovića prihaja na mini turnejo v Evropo, v okviru katere bo imela predavanja v Beogradu, Ljubljani in Zagrebu. Slovenijo bo obiskala 18. septembra, ko se bo na dogodku Podpora, ne popolnost pogovarjala z Jeleno Đoković . O tem, kaj je zavestno starševstvo, kateri so najpogostejši miti o dobrem starševstvu in kaj lahko občinstvo pričakuje od dogodka v Ljubljani, smo se s strokovnjakinjo pogovarjali prek videoklica.

"Želja vseh nas je biti najboljši starš svojemu otroku ter da bi bili naši otroci srečni. Naj vam razkrijem eno skrivnost – recepta za to ni, obstaja pa način, s katerim boste lažje razumeli svojega otroka. Gre za način razumevanja, kaj čutimo kot starši in kako smo se počutili, ko smo sami bili otroci. Ko rešimo to uganko, se odgovori ponudijo sami od sebe," pravi Tsabaryjeva, ki jo pogosto v svoje oddaje vabi tudi slavna ameriška TV voditeljica Oprah Winfrey .

Shefali Tsabary je ameriška klinična psihologinja, ki je svojo kariero posvetila predvsem raziskovanju vzgoje otrok in zapletenih odnosov med starši in otroci. O tej temi je napisala tudi več prodajnih uspešnic, ki jih berejo starši po vsem svetu (njeni knjigi Ozaveščeni starši in Prebujena družina sta prevedeni tudi v slovenščino).

Dobro je, da dobro preučimo svoje otroštvo in razumemo vzorce, ki smo jih podedovali iz otroštva, ter smo pozorni na to, kako se ti vzorci pojavljajo pri naši vzgoji otrok. Denimo, ko se močno razjezimo na otroka, lahko potegnemo vzporednice iz našega otroštva in premislimo, kako se nekaj iz našega otroštva pojavlja v sedanjem trenutku in nas je spomnilo na neko travmo, da se zdaj tako močno odzivamo na nekaj, kar je naredil naš otrok. Na primer, če vaš otrok ne dobi vabila na neko rojstnodnevno zabavo, vas to mogoče spominja na to, kako sami niste bili vključeni v skupino in potegne na plan vaše negotovosti glede občutka pripadnosti, zato morda na takšen dogodek, ki je povezan z vašim otrokom, reagirate bolj burno. Tako neko situacijo, ki bi lahko šla mimo relativno mirno, naredite veliko slabšo, kot je.

Veliko osebnih težav in travm, s katerimi se srečujemo v življenju, izvira iz našega otroštva. Kako se lahko osvobodimo teh travm in negotovosti iz otroštva in smo boljši starši svojim otrokom?

Zavestno starševstvo je zelo radikalen, revolucionarno drugačen pristop k starševstvu. Razlikuje se od tradicionalne paradigme starševstva zato, ker tradicionalni koncept govori o popravljanju in vzgajanju otroka, medtem ko zavestno starševstvo govori o tem, da morajo starši vzgajati sebe, zato da so, kar se da, najboljši starši svojim otrokom. Torej, govori o tem, da se morajo starši zavedati svojih lastnih težav, svoje lastne čustvene prtljage, svojega lastnega otroštva, zato da razumejo, kako s tem vplivajo na svojega otroka.

Tako je, stopnja duševnih motenj je v porastu. Misli, da je to posledica tega, da so otroci pod številnimi pritiski in pričakovanji, da so popolni. Ti pritiski so vse večji zaradi družbenih medijev. Otroci se vse bolj primerjajo z modeli in filtriranimi podobami. V preteklosti so se otroci primerjali z otroci iz sosednje ulice, zdaj pa se primerjajo z vsemi na spletu in zaradi tega je tesnoba vse večja. Nenehno primerjanje in tekmovanje namreč povečuje občutke tesnobe.

Raziskave kažejo, da so današnji otroci pod velikimi pritiski. V enem od svojih govorov ste omenili, da ima vsak peti otrok v ZDA znake duševnih motenj. Kaj povzroča te motnje in kako lahko starši pomagajo otrokom, ki se spopadajo s temi pritiski?

Prvi korak, ko vas nekaj razburi, je, da razumete, da zunanji sprožilec sproža nekaj v vas. Toda, ta zunanji dejavnik ni pravi problem. Pravi problem je tisto, kar se je sprožilo v vas. Starši torej morajo biti pripravljeni, da bodo znali svojo pozornost obrniti vase in se vprašati: kaj se je ta hip sprožilo v meni in zakaj se tako močno odzivam? Torej, postavite si ta vprašanja. Pri tradicionalnem konceptu starševstva samo reagiramo, kaznujemo otroka, kričimo na otroka in gremo naprej. Za naš odziv krivimo otroka. Vendar pa se ne zavedamo, da s tem vplivamo tudi na otroka.

Otroci so v današnjem svetu pod izjemnimi pritiski vrstnikov in družbenih medijev.

To vsekakor ni dobro. Na trgu je vse več drog, tako zdravil kot 'rekreacijskih' drog, ki se uporabljajo za pomiritev tesnobe. Vse več je samomorilnosti. Več je nestabilnosti in postajamo vse bolj izolirani drug od drugega. Zato je dobro, da prihajam osebno v Slovenijo. Ljudje se moramo srečevati osebno, saj smo zelo pogrešali neposreden stik. Predolgo smo sedeli doma in se izolirali.

Kaj to pomeni za družbo in njeno prihodnost?

Kakšna je razlika med konceptom zavestnega starševstva in tradicionalnega starševstva? In kako se izogniti preveč permisivni vzgoji, ki se je izkazala prav tako za škodljivo?

Zavestni starši niso permisivni starši, prav tako pa nimajo potrebe po tem, da bi svoje otroke preveč nadzorovali. Sebe vidijo kot vodnike svojim otrokom. Ne nadzorujejo njihovega življenja in niso njihovi "šefi", prav tako pa ne gre za to, da bi se izogibali svoji odgovornosti ali preprosto dvignili roke. Zelo so povezani in usklajeni s svojimi otroki v vsakem trenutku. In ko ste tako povezani in usklajeni, potem niste preveč permisivni in nimate potrebe po nenehnem nadzoru, pač pa z otroki zgradite lep odnos, ki dopušča otrokom, da sami upravljajo s svojim življenjem.

Dandanes ima vse več ljudi otroke v poznejših letih. V kakšnem smislu je to dobro in kakšne izzive predstavlja tako velika generacijska razlika med starši in otroci?

Med vsako generacijo obstajajo razlike. Izziv je le, da morate biti na tekočem z zadnjimi trendi. Denimo, trenutno sem jaz starejša generacija in moja hčerka je mlajša generacija in sama sem povsem v šoku glede mlajše generacije. Toda, zavedam se, da se je tako nekoč počutila moja mama zaradi mene. Torej, vsaka generacija prinaša takšne šoke. Moramo se izobraževati, se prepustiti zadnjim trendom. Prav tako pa ne smemo pozabiti dobre plati svoje generacije in priznati dobre plati novih generacij. Če se upiramo novim generacijam in vsemu, kar počnejo, bodo počeli isto, kar smo mi. To pa je: nehali bodo govoriti s svojimi starši, skrivali bodo vse pred starši. Vendar tega si ne želite, pa pa si želite ustvariti most med generacijama.