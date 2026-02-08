Naslovnica
Tujina

Nobelovo nagrajenko za mir Mohamadi v Iranu obsodili na novo zaporno kazen

Teheran, 08. 02. 2026 21.04 pred 7 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Narges Mohamadi

Iransko sodišče je večkrat obsojeno Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi obsodilo na še šest let zapora zaradi zbiranja in zarote za kazniva dejanja, dve leti pa ne sme zapustiti države, je povedal njen odvetnik. Zaradi propagande je bila obsojena na leto in pol zapora ter izgon v mesto Hosf za dve leti.

Na sodbo se je sicer po navedbah odvetnika mogoče pritožiti.

Odvetnik Mostafa Nili je izrazil upanje, da bodo 53-letno Narges Mohamadi zaradi zdravstvenih težav proti plačilu varščine začasno izpustili na prostost, da se bo lahko zdravila. Aktivistko in Nobelovo nagrajenko za mir so iranske varnostne sile aretirale decembra lani skupaj z več drugimi aktivisti. Zaradi slabega počutja po nasilni aretaciji, v kateri je po lastnih navedbah dobila več udarcev v glavo in vrat, so jo večkrat prepeljali v bolnišnico.

Preberi še V Iranu aretirali Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi

Mohamadi je bila zadnjih 25 letih večkrat obsojena in zaprta zaradi glasnega nasprotovanja smrtni kazni in obveznemu oblačilnemu kodeksu za ženske v Iranu. Večino zadnjega desetletja je preživela za zapahi.

Nobelovo nagrado za mir je prejela leta 2023 za obrambo človekovih pravic v Iranu, med drugim za boj proti zatiranju žensk in smrtni kazni. Nazadnje je prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu. Zaradi zdravstvenih težav so jo leta 2024 pogojno izpustili na prostost.

