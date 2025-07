Španski letalski prevoznik z letala 'vrgel' skupino judovskih tabornikov

Okoli 50 judovskih najstnikov iz Francije, ki se je vračalo s poletnega tabora, se je v sredo v Valenciji vkrcalo na letalo za Pariz. A ker se je skupina še pred vzletom zelo neprimerno vedla – med drugim naj bi ignorirali navodila kabinskega osebja in posegali v opremo za nujne primere – se je letalski prevoznik odločil, da jih odstrani z letala. Španska letalska družba se zaradi dogodka sooča z obtožbami o antisemitizmu, ki pa jih odločno zanika. Zatrjujejo, da je bila skupina zelo konfliktna in je ogrozila varnost letenja.

Letalo družbe Vueling FOTO: Profimedia icon-expand

Španska civilna garda je v sredo okoli 14. ure z letala, ki je bilo na poti z letališča v Valenciji v Pariz, evakuirala skupino približno 50 ljudi, večinoma mladoletnih oseb in njihovo 21-letno vodjo tabora. Pilot je namreč na pomoč poklical varnostne organe, saj je skupina francoskih judovskih najstnikov, ki se je vračala s poletnega tabora, motila osebje in potnike na letalu. Letalska družba Vueling je pojasnila, da se je skupina potnikov, starih med 10 in 15 let, "vedla zelo moteče, ogrozila varno izvedbo leta, posegala v opremo za nujne primere in prekinjala obvezen prikaz varnostnih napotkov, pri tem pa večkrat ignorirala navodila kabinskega osebja". Pilot letala naj bi celo sam izstopil iz pilotske kabine, da bi ocenil situacijo in potnike opozoril, da morajo prenehati z motečim vedenjem, sicer bodo odstranjeni z letala, piše španski Euronews.

Zanikajo obtožbe o antisemitizmu

Ker je šlo za skupino judovskih otrok, ki so se vračali z judovskega tabora, je izraelski minister za diasporo in boj proti antisemitizmu, Amichai Chikli, dogodek označil za "resen antisemitski incident". Letalska družba je kategorično zanikala, da bi bila odločitev o evakuaciji skupine povezana z verskimi ali diskriminatornimi razlogi. "Dejanje osebja na krovu je bilo izključno posledica vedenja, ki je ogrozilo integriteto leta, pa tudi varnost potnikov in celotne operacije," so poudarili v Vuelingu. Osebje naj bi skupino večkrat opozorilo, a se je neprimerno vedenje nadaljevalo, zato so morali aktivirati ustaljene varnostne protokole, pojasnilo Vuelinga pozvema španski El Pais. "Posadka je delovala popolnoma profesionalno in v skladu s postopki Vuelinga ter zahtevala posredovanje civilne garde, ki je po oceni razmer izkrcala skupino, da bi dala prednost varnosti drugih potnikov," so ša dodali. Letalska družba je dodala še, da se je skupina tudi po izkrcanju še naprej obnašala agresivno in da so "nekateri posamezniki kazali nasilen odnos do oblasti, kar je privedlo do aretacije enega od članov skupine".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Chikli in izraelski mediji trdijo, da so otroci na letalu "peli hebrejske pesmi" in da naj bi posadka Vuelinga dejala, da je "Izrael teroristična država". "V zadnjem času smo bili priča številnim resnim antisemitskim incidentom; to je eden najresnejših," je še zapisal Chikli. Nekateri na družbenih omrežjih sicer pišejo, da naj bi skupina vzklikala "smrt Arabcem" ter naj bi pljuvala na enega od potnikov, ki naj bi dejal "svoboda Palestini". Te trditve sicer niso potrjene. Izraelsko zunanje ministrstvo je sicer sporočilo, da so vsi potniki pozneje z drugimi leti prispeli na končno destinacijo. "Izrael, zunanje ministrstvo in izraelske misije po svetu bodo še naprej delovale in nudile pomoč Izraelcem in Judom v stiski, kjerkoli že so," je dodalo izraelsko ministrstvo.