Staromodni evropski zakoni: brez plesa, poljubljanja in slabe volje

Kljub temu, da je Evropa v očeh prebivalcev drugih celin pogosto obravnavana kot idealna celina za zabavo in sprostitev, so v nekaterih državah še vedno v veljavi zelo staromodni predpisi in zakoni. Medtem, ko so nekateri le še črka na papirju, pa se druge še vedno izvršuje in preverja tudi v praksi, poroča portal Euronews. In kateri izmed njih so najbolj nenavadni?

Če lokal nima licence, je ples prepovedan

Če vam ples ne diši, vam na Švedskem ne bo hudega, a v nasprotnem primeru - pazite, v katerem izmed lokalov se odločite zaplesati. V državi je bil namreč že leta 1930 v veljavi zakon, ki v barih, ki nimajo pridobljene posebne licence, prepoveduje spontano plesanje. Zakon so do leta 1970 nekajkrat za kratek čas ukinili, a so švedsko vlado protesti in nemiri v 70-ih znova prepričali, da je prepoved prava odločitev, če v državi želijo ohraniti ohranjati javni red in mir. Kazen sicer lahko doleti le lastnike, enega izmed njih iz okolice Härjedalenwasa pa so preganjali še leta 2020.

V vseh teh letih so lastniki gostinskih obratov zakon poskušali večkrat razveljaviti, najbližje razveljavitvi so bili med letoma 2011 in 2014, ko je za ukinitev zmanjkalo le nekaj glasov, leta 2016 pa je parlamentu razveljavitev uspelo izglasovati, a se ta ni nikoli uvedla v praksi, niti v zakonskem aktu.