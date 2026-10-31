Turistični vzpon Celja: Izkušnja, ki spominja na časovni stroj

Pod mogočnim Celjskim gradom leži mesto, kjer bogato zgodovino dobesedno začutite na vsakem koraku. Njegove številne čare in skrivnosti odkriva tudi vse več navdušenih popotnikov. Destinacijo Celje je julija in avgusta letos obiskalo skoraj devet tisoč gostov, ki so ustvarili dobrih osemnajst tisoč nočitev, kar je štiriindvajset odstotkov več kot poleti 2025. Največja rast je bila zaznana pri gostih iz Slovaške, Poljske in Španije. Za osem odstotkov se je v letošnjem letu povečalo tudi število nastanitvenih kapacitet. Bistveno boljša je bila tudi udeležba na brezplačnih poletnih sprehodih z lokalnimi turističnimi vodniki.

Popotovanje v preteklost začnemo v Ateljeju Pelikan iz leta 1899, ki deluje kot prava pravcata časovna kapsula. Srčiko hiše predstavlja osupljiv stekleni fotografski atelje, edini takšen v Sloveniji in prava redkost v celotni Evropi. Pred več kot stoletjem ga je zgradil Johann Martin Lenz, v njem pa je s pomočjo naravne svetlobe nepozabne portrete ustvarjal tudi slavni Josip Pelikan.

Danes obiskovalce skozi to bogato dediščino vodi kustos, ki prevzame vlogo samega mojstra: "Vstopam v vlogo Josipa Pelikana, fotografa, ki je večino svojega življenja preživel in fotografiral v tejle hiši," pojasnjuje. Po predhodni najavi se gostje lahko fotografirajo pred originalnimi kulisami in tako izkusijo postopek dela iz preteklih stoletij. Obisk se zaključi v meščanskem duhu, s postrežbo celjske rolice in hišne penine hotela Evropa. Obiskovalci so vedno navdušeni tudi nad končno fotografijo, ki jo prejmejo ob zaključku izkušnje.

Doživetje V gosteh pri fotografu Pelikanu, ki so ga za poziv Slovenske turistične organizacije pripravili v Zavodu CELEIA Celje in Muzeju novejše zgodovine Celje, je postalo del zbirke edinstvenih doživetij Slovenije. Po ocenah strokovne komisije je doživetje prejelo najvišjo oceno in s tem tudi priznanje Sejalec 2025.