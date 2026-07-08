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Peter Poles delil nasvete za bodoče tekmovalce kviza Na lovu
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Peter Poles delil nasvete za bodoče tekmovalce kviza Na lovu

MotoGP alarm v Brnu: Marquez napada, Acosta grozi, Martin kaznovan
TV Oddaje

MotoGP alarm v Brnu: Marquez napada, Acosta grozi, Martin kaznovan

Sašo Stare: Najpomembnejša prelomnica je moje rojstvo
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Sašo Stare: Najpomembnejša prelomnica je moje rojstvo

Nova žirija prvič skupaj, Borut Pahor pa že pritisnil zlati gumb
TV Oddaje

Nova žirija prvič skupaj, Borut Pahor pa že pritisnil zlati gumb

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
Kmetija

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
Kmetija

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Žan Zore: Urški privošči srečo, njega oblegajo oboževalke Kmetija

Žan Zore: Urški privošči srečo, njega oblegajo oboževalke

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Okus ljubezni – ko skrivnosti dišijo po čokoladi TV Oddaje

Okus ljubezni – ko skrivnosti dišijo po čokoladi

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Žan po izločitvi v solzah: Moja zmaga me čaka doma Kmetija

Žan po izločitvi v solzah: Moja zmaga me čaka doma

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Žan med bojem z Lano: Nogo ti je preklalo! Kmetija

Žan med bojem z Lano: Nogo ti je preklalo!

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Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati Ja, Chef!

Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati

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Nuša in Ema znova na posestvu, Jan je napovedal 'akcijo' Kmetija

Nuša in Ema znova na posestvu, Jan je napovedal 'akcijo'

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Prihajajo povratniki, Jan in Gregor se bosta jezila na Emo Kmetija

Prihajajo povratniki, Jan in Gregor se bosta jezila na Emo

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Igor Mikič: Brata Zore sta izgubila glavo Kmetija

Igor Mikič: Brata Zore sta izgubila glavo

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Žana bo presenetila Urška, a je ne bo prepoznal Kmetija

Žana bo presenetila Urška, a je ne bo prepoznal

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Za železnimi vrati, kjer kosti oživijo Moja Slovenija

Za železnimi vrati, kjer kosti oživijo

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Juš Čop: Moški lažejo, ženske lažejo, številke pa ne Kmetija

Juš Čop: Moški lažejo, ženske lažejo, številke pa ne

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STANJE NA CESTAH
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Trenutno ne beležimo nesreč 😎
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 16 min, dolžina: 4 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Dragomer v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
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