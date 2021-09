21 inovativnih izdelkov v novi sezoni Štartaj, Slovenija!

V letošnjem letu znova predstavljamo osem novih podjetniških ekip in 21 inovativnih izdelkov. Njihove zgodbe boste lahko v oddaji Štartaj, Slovenija! od 3. oktobra spremljali vsako nedeljo na POP TV skupaj z voditeljico Mašo Pavoković.

V ponedeljek, 13. septembra, se je z otvoritvenim dogodkom v trgovini Interspar Citypark uradno začela šesta sezona projekta Štartaj Slovenija. Na dogodku so se zbrali vsi letošnji podjetniki, partnerji projekta in nekateri znani slovenski vplivneži.

icon-expand Maša Pavoković, voditeljica oddaje Štartaj, Slovenija!, ki na spored POP TV-ja prihaja 3. oktobra. FOTO: Anže Mulec

Od trenutka, ko so podjetniki izvedeli, da bodo svoje izdelke lahko ponudili našim kupcem, so se začeli meseci priprav in odrekanj. Ves trud pa je bil poplačan, ko so svoj izdelek ugledali na posebni polici Štartaj Slovenija. Nabor izdelkov je tudi letos inovativen in trajnostno usmerjen.

icon-expand Maja in Boštjan Pečar FOTO: POP TV

Malner cider, Maja in Boštjan Pečar Malner cider je osvežilna gazirana alkoholna pijača, ki nastaja iz sveže stisnjenih slovenskih jabolk v butični proizvodnji na Primorskem. Z naravnim postopkom fermentacije najprej nastane jabolčno vino, z drugo fermentacijo pa cider – alkoholna pijača, za katero sta značilna jabolčna aroma in osvežilen okus. Zaupanje v neizkoriščen potencial slovenskega sadjarstva in ljubezen do pijače cider sta bila glavna motiva za sestro in brata, Majo in Boštjana Pečarja, da sta ustvarila blagovno znamko Malner cider.

icon-expand Jan Habat in Domen Nemanič FOTO: POP TV

Alternative+, Jan Habat in Domen Nemanič Zobne tabletke Alternative+ nudijo kakovostno ustno nego za vso družino. So trajnostno naravnana alternativa zobnim pastam v tubi, saj so narejene iz naravnih sestavin in na voljo v okolju prijazni stekleni embalaži. Uporaba zobnih tabletk je povsem preprosta – v ustih prežvečite tabletko in si umijte zobe z mokro zobno krtačko. Podjetnika Jan Habat in Domen Nemanič sta pri snovanju izdelka izhajala iz težave, ki jo za planet predstavljajo zavržene prazne plastične tube zobnih past. Svoj delež k okolju prijaznejši prihodnosti in zdravemu nasmehu prispevata z zobnimi tabletkami Alternative+.

icon-expand Daša Korže FOTO: POP TV

Feedko, Daša Korže Suha hrana za pse Feedko vsebuje popolno kombinacijo mesa, žit in zelenjave in je namenjena vsem, ki želite svojim štirinožnim ljubljencem ponuditi le najboljše. Feedko vsebuje puranje ali goveje meso, ki kot bogat vir beljakovin omogoča rast ter izgradnjo mišic in celic. Podjetnica Daša Korže, ki je sicer prehranska svetovalka za živali, želi s Feedkom lastnikom psov dati priložnost, da svojim ljubljenčkom ponudijo bolj kakovostno, naravno prehrano.

icon-expand Jan Šlamberger in Martina Wanis FOTO: POP TV

Batasta, Martina Wanis in Jan Šlamberger Batasta so testenine iz sladkega krompirja, pridelanega in ročno pobranega v Sloveniji. Na voljo so v tradicionalni obliki italijanskih testenin cesarecce, skuhane pa so v dveh do treh minutah. Podjetnika Martina Wanis in Jan Šlamberger sta poslovni izziv in vprašanje, kam s sladkim krompirjem, ki ni primeren za prodajo ali domačo uporabo, pretvorila v poslovno priložnost in ustvarila testenine, kakršnih še ni na slovenskih prodajnih policah. Navdušile bodo vse, ki se želite prehranjevati brezglutensko in vegansko.

icon-expand Nina Štefe in Tjaša Smuk FOTO: POP TV

Kremni piling za telo Bossy Café je ustvarjen izključno iz naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov in barvil. Posebnost je njegova trda oblika, ki ga loči od konkurenčnih izdelkov. Osnovne sestavine so karitejevo in kakavovo maslo, ki nahranita in negujeta kožo, ter bučna semena, riž in kavne luščine, ki poskrbijo za nežen piling kože. Podjetnici Nina Štefe in Tjaša Smuk sta na lastni koži izkusili, da je na poti do uresničitve poslovnih ciljev pomemben tudi čas zase. Z mislijo na okolje sta ustvarili kremni piling za telo iz naravnih sestavin Bossy Café, ki kožo nahrani in neguje, hkrati pa ne obremenjuje okolja.

icon-expand Teja Bajt FOTO: POP TV

Innobox, Teja Bajt Innobox ponuja poučne eksperimente za radovedne otroke. Z njimi na igriv način z izvajanjem različnih eksperimentov razvijajo znanje naravoslovja. Izdelki so plod znanja ekipe znanstvenikov in naravoslovcev s pedagoškimi izkušnjami z magistrico znanosti na čelu. Otrokom omogočajo, da lažje odkrijejo svoj talent in interese ter se podajo v prečudovit svet naravoslovja na njim razumljiv način. Podjetnici Teji Bajt se je ideja za Innobox porodila ob pričetku epidemije covida-19, ko je bila z ekipo primorana čez noč prenehati z vodenjem naravoslovnega krožka na 25 osnovnih šolah.

icon-expand Tjaša Miketič in Tajda Krevh FOTO: POP TV

Dipsi, Tjaša Miketič in Tajda Krevh

Omake za pomakanje Dipsi so nepogrešljive spremljevalke vsake zabave. Vsebujejo izključno naravne sestavine, brez umetnih dodatkov, barvil ali ojačevalcev okusa. Ravno zaradi tega imajo pridih domačnosti – kot bi jih sami pripravili doma. Namenjene so pomakanju prigrizkov, uporabite pa jih lahko tudi pri pripravi najrazličnejših jedi. Podjetnici Tjaša Miketič in Tajda Krevh prihajata iz družin, kjer so vedno pridelovali domačo zelenjavo in ozimnico.

icon-expand Urša Kunz FOTO: POP TV