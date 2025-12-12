5 novih animiranih filmov na Voyo za čarobne praznike

Božični prazniki so čas, ko se svet zasveti v pisanih lučkah, domovi zadišijo po piškotih, vsi pa komaj čakamo trenutke, ko se lahko stisnemo pod toplo odejo in skupaj sedemo na kavč. Na Voyo nas letos čakajo prav posebne animirane pustolovščine, ki bodo otrokom pričarale pravo praznično čarovnijo!

V animiranem filmu Borba bomo spoznali, kako pomembno je verjeti vase, vztrajati in slediti svojim sanjam – tudi ko postane težko. Vrača se jelenček Niko, ki ga čaka težka naloga. V čarobnem filmu Čudežni park bomo skupaj z junaki stopili v svet, kjer domišljija nima meja in kjer lahko vsak otrok postane ustvarjalec svoje sanjske pustolovščine. S pogumnim kameleončkom Rangom se bomo podali na čisto pravo puščavsko detektivsko misijo, polno navihanih zapletov in pogumnih dejanj, Spuži na suhem nas bo popeljal na noro odpravo, kjer se prijateljstvo in smeh nikoli ne končata, Tačke na patrulji pa se bodo morale soočiti s težkim izzivom. Od 14. decembra si na VOYO lahko ogledate kar 5 novih sinhroniziranih animiranih filmov:

BORBA (Rumble)

Borba FOTO: VOYO

Animirani film Borba v ospredje postavlja pošasti, ki tekmujejo za naslov prvaka v rokoborbi. V svetu, v katerem je rokoborba s pošastmi svetovni šport in so pošasti športne superzvezde, se Winnie, pogumna najstnica, odloči slediti očetovim stopinjam. Ko pod svoje okrilje vzame prijazno pošast, jo trenira, da bi postala naslednja velika zvezda.

JELENČEK NIKO 3 (Niko: Beyond the Northern Lights)

Jelenček Niko se vrača, še vedno živahen, navihan in poln energije. Je pa že malo večji in sanja o tem, da bi se pridružil Božičkovim letečim silam. Toda za njegovo mesto se po novem poteguje še nekdo z veliko željo in močno voljo – jelenčica Stela. A kar je še huje – Božičkove sani tik pred božičnim večerom izginejo ...

ČUDEŽNI PARK (Wonder Park)

Deklica June, polna domišljije in optimizma, odkrije zabaviščni park po imenu Čudežni park, ki je skrit globoko v gozdu. V tem parku je polno zabavnih vrtiljakov in vratolomnih prog, tam so celo smešne govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je, da je park v popolnem neredu. Kmalu June ugotovi, da je park le v njeni domišljiji in da je ona edina, ki ga lahko popravi. Skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil, da bi rešila magični park in vanj znova vnesla čudež.

RANGO (Rango)

Rango FOTO: VOYO

Rango je kuščar, ki je vse svoje življenje živel v varnem zavetju terarija in si domišljal, da je igralec. Ko zaradi nesrečnega dogodka v avtu njegovo zastekljeno domovanje trešči na trdna tla, pa se Rango znajde sredi nevarne puščave, daleč stran od varnega zavetja. Ko mu uspe priti do mesteca Prah, kjer je Divji zahod še kako živ, hitro pritegne pozornost tamkajšnjih prebivalcev in po zaslugi svoje srčne in poštene narave kmalu prevzame položaj šerifa. Bo pošteni in nerodni kameleon med okrutnimi kavboji lahko vzpostavil red in mir in pomagal prebivalcem priti do izginule vode?

SPUŽI NA SUHEM (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water)

Spuži na suhem FOTO: VOYO

Zabavni premetenec Spuži Kvadratnik mora tokrat združiti moči s smrtnim sovražnikom Planktonom, da bi rojstno Bikinsko Bistrico rešil pred uničenjem. Ko zlobni pirat ukrade skrivni recept za izdelavo priljubljenih rakarjevih kruhkov, se Spuži z zavezniki poda na suho, v svet resničnih ljudi. S pomočjo čarobne bukve bodo skušali ustaviti pohlepnega gusarja, zato prijatelje čakajo številne nepričakovane, boleče in spužvasto zabavne prigode. V petek, 19. decembra, pa na VOYO prihajajo še priljubljeni štirinožni junaki:

TAČKE NA PATRULJI: FILM (Paw Patrol: The Movie)

Tačke na patrulji: Film FOTO: VOYO