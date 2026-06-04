50 nadstropij nad tlemi, 300 talcev in ena ženska: Čistilka je edino upanje za rešitev

Gala večer postane kriza s talci

Zgodba se odvije v sodobnem Londonu, kjer skupina radikalnih aktivistov zavzame letni dogodek energetskega podjetja. Njihov prvotni cilj je razkriti umazane skrivnosti vplivnih gostiteljev, a se akcija hitro izrodi, ko pobudo prevzame skrajnež, ki je za svoje sporočilo svetu pripravljen žrtvovati vse prisotne. V stavbi je ujetih približno 300 talcev, policija je nemočna, pogajanja se zapletajo, nevarnost pa narašča iz minute v minuto. Joey, ki visi na zunanji strani nebotičnika, postane nepričakovana rešilna bilka za talce. Je ženska, ki je teroristi ne jemljejo resno. Film Čistilka (Cleaner) iz leta 2025 združuje klasično akcijsko napetost, sodobno temo korporativne korupcije in radikalnega aktivizma ter preizkušen recept: omejen prostor, tiktakajoča nevarnost in junakinja, ki nima druge izbire, kot da ukrepa.

Daisy Ridley kot prepričljiva akcijska junakinja

Daisy Ridley FOTO: VOYO

Daisy Ridley, ki jo gledalci najbolje poznajo kot Rey iz sage Vojna zvezd, v filmu Čistilka pokaže bolj fizično, surovo in adrenalinsko plat svoje filmske osebnosti. Igra Joey Locke, nekdanjo pripadnico vojske, ki se po burni preteklosti preživlja kot čistilka oken na londonskih višavah.

Njena služba je že sama po sebi nevarna, a ko se znajde na napačnem mestu ob najbolj napačnem času, postane edina možnost za preživetje talcev. Joey je ujeta zunaj stavbe, 50 nadstropij nad tlemi, medtem ko se v notranjosti odvija oborožena kriza. Med talci je tudi njen brat Michael, zato zanjo to ni le reševalna akcija, je tudi osebna bitka.

Režiser Martin Campbell ve, kako se gradi napetost

Film je režiral Martin Campbell, veteran akcijskega žanra, ki ima za seboj uspešnice, kot sta Casino Royale, Zorro in Vertikala smrti. Prav zato Čistilka deluje kot povratek k starejši šoli akcijskih trilerjev: manj superjunaškega spektakla, več fizične nevarnosti, višine, zaprtih prostorov, bojev na robu in stalnega občutka, da se lahko vse konča v naslednji sekundi. Campbell film vodi hitro, pregledno in brez nepotrebnega ovinkarjenja. S približno uro in pol trajanja je Čistilka kompakten triler, ki stavi na tempo, napetost in prepoznavno akcijsko formulo.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Čistilka VOYO

Čistilka VOYO

Čistilka VOYO

Čistilka VOYO

Čistilka VOYO

Čistilka VOYO











Umri pokončno v Londonu? Primerjava, ki se ji film ne more izogniti

Čistilka je film, ki se zaveda svojih žanrskih korenin. Kritiki so ga pogosto primerjali s klasiko Umri pokončno: ena stavba, talci, oboroženi napadalci, junak oziroma junakinja, ki mora iz ozadja prelisičiti nasprotnike.

A film formulo obrne po svoje. Namesto policista v stolpnici spremljamo nekdanjo vojakinjo in čistilko oken, ki je velik del zgodbe dobesedno zunaj dogajanja – na stekleni fasadi stavbe, izpostavljena višini, steklu, eksplozijam in sovražnikom, ki jo podcenjujejo. Prav ta vizualna posebnost je eden glavnih adutov filma. Čistilka ne izumlja novega akcijskega žanra, temveč gledalcu ponuja preprost, napet in učinkovit adrenalinski pobeg.

Daisy Ridley pohvaljena za prepričljivo igro

Kritiki so največ pohval namenili prepričljivosti glavne junakinje Daisy Ridley in režiji Martina Campbella, predvsem pa je bilo filmu naklonjeno občinstvo, kar gre pripisati tempu, akcijskim prizorom in dejstvu, da gre za nezahteven, a učinkovit triler za ljubitelje akcijskega žanra. Film je prejel tudi dve nominaciji na britanskih National Film Awards.

Clive Owen FOTO: VOYO

Clive Owen in Taz Skylar na drugi strani stekla

Ob Daisy Ridley v filmu nastopata tudi Clive Owen in Taz Skylar. Owen igra Marcusa Blakea, vodjo radikalne skupine, ki želi razkriti korporativno hinavščino, Skylar pa prevzame vlogo nevarnejšega, bolj nepredvidljivega igralca v krizi s talci. Med pomembnejšimi člani zasedbe so še Matthew Tuck kot Joeyjin brat Michael, Ruth Gemmell, Ray Fearon, Flavia Watson, Howard Charles in Rufus Jones. Zasedba filmu doda občutek prepoznavnosti, največ pozornosti pa pričakovano pritegne Ridleyeva, ki nosi osrednjo akcijsko linijo.

Zakaj si ogledati film Čistilka?

Čistilka je idealna izbira za ljubitelje napetih akcijskih filmov, ki iščejo hiter, dinamičen in gledljiv triler. Ni film, ki bi želel spremeniti pravila žanra, je pa dovolj samozavesten, da iz znanih sestavin sestavi adrenalinsko izkušnjo. Film si oglej na VOYO! Daisy Ridley visi nad Londonom, 300 talcev čaka na rešitev, ura teče, steklo poka. Vprašanje je samo eno: ali lahko čistilka reši vse, preden se stolpnica spremeni v past brez izhoda?