Sedem najboljših resničnostnih šovov na Voyo, ki popestrijo večere

Če iščeš idealen način, kako popestriti hladne večere in hrepeniš po vroči drami, ljubosumnih pogledih, nepričakovanih preobratih ter ljubezenskih iskricah, potem pokukaj na VOYO.

Resničnostni šovi že leta veljajo za enega najbolj priljubljenih TV-žanrov. Zakaj? Ker ponujajo mešanico drame, iskanja ljubezni, tekmovalnosti in nepredvidljivih zasukov, ki gledalce priklenejo na zaslone. Prav tako niso več le zabava – postali so ogledalo odnosov, identitete in družbene dinamike. Voyo ima v svoji ponudbi nekaj najbolj odmevnih in zabavnih resničnostnih serij, ki so priljubljene po vsem svetu. Ponuja celo zbirko šovov, ki so kot ustvarjeni za binganje: kanček romantike, ščepec kaosa, potoki solz – in veliko materiala za pogovore s prijatelji. V nadaljevanju razkrivamo 7 naslovov resničnostnih šovov na VOYO, ki jih enostavno ne smeš spregledati:

1. OTOK LJUBEZNI (Love Island)

Resničnostna serija Otok ljubezni je svetovna uspešnica, v kateri spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov. Skupina tekmovalcev živi v sanjski vili na otoku, kjer si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med potekom serije pa pride tudi do zamenjav. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade, morajo ostati v paru, saj je tisti, ki ostane samski, izločen. Napetost, romanca, preobrati in izzivi vse to je del formata, ki je osvojil svet.

Otok ljubezni ostaja klasika, kjer začneš gledati zaradi romantike, ostaneš pa zaradi taktičnih zavezništev, sočnih dram in tistih pogledov, ki povedo več kot katerakoli izrečena beseda. V 12. sezoni resničnostnega šova lahko spremljate tudi Borisa Vidovića, prvega Slovenca, ki je vstopil v priljubljeno različico britanskega šova.

2. OTOK HUDIH TIPOV (FBoy Island)

Otok hudih tipov je resničnostna serija, v kateri spremljamo tri privlačna samska dekleta, ki se na tropskem otoku odpravijo na pot iskanja ljubezni. Med skupino moških morajo prepoznati, kdo je iskren in kdo je le mojster zapeljevanja. Medtem ko bodo punce skušale ugotoviti, kdo je kdo, bomo priča ljubezenskim iskricam, nepričakovanim zapletom ter čustvenim dramam. Če si želiš resničnostnega šova, ki sploh ni predvidljiv, je to idealna izbira.

3. OTOK HUDIH BEJB (FGirl Island)

Otok hudih bejb spremlja tri samske moške, ki iščejo ljubezen na vročem tropskem otoku, kjer jih pričaka 24 privlačnih deklet. Toda polovica je iskrenih in pripravljenih na resno razmerje, medtem ko je druga polovica hudih bejb brez zavor in jih namerava samo zapeljati. Katera je tu zaradi ljubezni in katera zaradi denarne nagrade? Pripravite se na preobrate, solze in šokantna razkritja v eksperimentu, kjer se vsak nasmeh lahko spremeni v past.

4. OTOK SKUŠNJAV (Temptation Island)

Kaj se bo zgodilo, ko se bo na preizkušnji znašla ljubezen štirih srečno zaljubljenih parov? Na otoku skušnjav se mladi privlačni fantje in dekleta znajdejo na hudi preizkušnji. Ko tekmovalce ločijo, bodo moški morali živeti s skupino samskih lepotic, ženske pa s skupino samskih lepotcev. Na ta način bodo testirali njihovo zvestobo in poskrbeli za ljubosumne poglede. Kdo bo podlegel skušnjavi?

5. OTOK LJUBEZNI – IGRE (Love Island Games)

Resničnostna serija gosti priljubljene tekmovalce, ki so v oddaji že sodelovali v posameznih državah. Zvezdniška zasedba obvlada vse taktike, zato se samozavestno vrača po drugo priložnost. Preživeli bodo pari, uspešni v igrah, v ekipnih in partnerskih izzivih. Resničnostni šov, poln iger, zavezništev, preobratov in zlomljenih src.

6. ZVEZDE OTOKA LJUBEZNI (Love Island All Stars)

Zvezde otoka ljubezni je posebna sezona priljubljene resničnostne oddaje, kjer se v vilo vrnejo udeleženci iz prejšnjih sezon, da bi ponovno poiskali ljubezen. Dogajanje spremljajo zmenki, izzivi, preobrati in izločanja, gledalci pa glasujejo za svoje najljubše pare. Vse poteka pod vročim soncem in v razkošnem okolju, kjer se prepletajo čustva, drama in romantika.

7. OTOK KUPČIJ (Deal or No Deal Island)

