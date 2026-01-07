7 navdihujočih dram na VOYO, ki sežejo do srca

Na VOYO je na voljo izbor izjemnih dram, ki skozi osebne zgodbe, težke življenjske preizkušnje in moralne dileme raziskujejo človeško vzdržljivost, pogum in moč upanja. Med njimi so tudi filmi, navdihnjeni z resničnimi dogodki, ki nas opomnijo, da so največje drame pogosto zapisane prav v resničnem življenju. Vsak naslov na svoj način razkriva notranje boje posameznikov, družbene razpoke in vprašanja, s katerimi se lahko poistoveti prav vsak gledalec.

Če iščete filme, ki vas bodo ganili, pretresli in vam dali misliti, je ta izbor dram na VOYO prava izbira: 99 DOMOV (99 Homes), 2014 Igrajo: Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Doug Griffin Po svetu vsi dobro vedo, da te pošteno in vestno delo ne pripelje nikamor. V sončnem Orlandu na Floridi gradbinec Dennis Nash to spozna na grd način, ko ga iz lastnega doma izseli karizmatični nepremičninski posrednik Rick Carver. Vse se zdi izgubljeno, dokler Nash ne dobi priložnosti za podpis pogodbe s hudičem – delati začne za Carverja. Znajde se v svetu goljufanja in kraje bank ter vlade, Carver pa ga nauči, kako bogati ljudje postanejo še bogatejši. DRUŽINA V RINGU (Fighting With My Family), 2019 Igrajo: Florence Pugh, Dwayne Johnson, Lena Headey, Nick Frost, Vince Vaughn Drama posneta po neverjetni resnični zgodbi zvezdnice rokoborbe WWE z umetniškim vzdevkom Paige. V družini Bevis se vsi profesionalno ukvarjajo z rokoborbo. Ko se sestra Saraya in brat Zak prijavita na avdicijo za prvenstvo rokoborbe WWE, je le Paige tista, ki uspešno opravi preizkus. To preseneti vso družino, Paige pa mora tako dokazati vsem, da je kos izzivom krutega sveta rokoborbe.

DAN ZA DNEM (Every Day), 2018 Igrajo: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan, Jeni Ross Ganljiva ljubezenska zgodba posneta po istoimenski knjižni uspešnici avtorja Davida Levithana. Spremljamo šestnajstletno Rhiannon, ki se zaljubi v skrivnostno bitje po imenu "A". "A" je najstnik, ki se vsak dan zbudi v telesu drugega vrstnika, ne glede na spol ali raso. Živi po strogih pravilih: ne navezuj se, ostani neopažen, ne vpletaj se. Toda vse se spremeni, ko spozna Rhiannon. Ljubezenska zgodba o tem, kako lahko nekoga ljubiš zaradi njegovega srca in duše, ne glede na njegovo zunanjost.

JAGENJČKI IN LEVI (Lions for Lambs), 2007 Igrajo: Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Andrew Garfield, Michael Pena Napeta politična drama Jagenjčki in levi z usodnimi odločitvami, ki spreminjajo življenja. Fanta Arien in Ernest sledita idejam idealističnega profesorja Malleyja, zato se pridružita vojakom v Afganistanu. Njuna usoda je v rokah ambicioznega senatorja Irvinga, ki upa, da bo nekoč predsednik. V svoji pisarni skuša novinarko Janine Roth prepričati, da bi objavila zgodbo o novi vojni strategiji v Afganistanu. Medtem se profesor Malley sooči z izgubljenim študentom in skuša prebuditi njegov potencial. Posledice teh dogodkov bodo vplivale na življenja vseh vpletenih.

ZAVETJE (Safe Haven), 2013 Igrajo: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders, Noah Lomax V mestece Southport v Severni Karolini nekega dne prispe skrivnostna lepotica Katie. Medtem ko se prebivalci sprašujejo, kdo je in kaj jo je prineslo tja, se Katie zbliža z Alexom, ovdovelim lastnikom trgovine z dvema otrokoma, in s svojo samsko sosedo Jo. Toda Katiejina preteklost, pred katero je skušala ubežati, še vedno močno vpliva na njeno življenje ...

