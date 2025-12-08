Adrenalin na VOYO: Najboljši akcijski filmi!

Pripravi se na eksplozijo adrenalina! VOYO ti prinaša akcijske filme, ki bodo zadovoljili še tako zahtevnega ljubitelja napetih zgodb, spektakularnih bitk in neustavljivih junakov. Izberi svoj film in doživi akcijo, ki te bo prikovala pred ekran!

Akcijski filmi niso le spektakel eksplozij in vratolomnih prizorov – so žanr, ki združuje napetost, pogum in nepredvidljivost. Zakaj jih obožujemo? Ker nas popeljejo v svet, kjer je vsak trenutek odločilen, junaki premagujejo nemogoče ovire, adrenalin pa nikoli ne popusti.

Če si ljubitelj napetih prizorov, eksplozij in junakov, ki ne poznajo strahu, je VOYO pravo mesto za nepozabne akcijske filme. V ponudbi te čakajo filmi, ki združujejo hitrost, moč in nepredvidljive preobrate – vse, kar potrebuješ za popoln večer adrenalina!

Tukaj je nekaj naših predlogov. BRAVEN (Braven), kanadski film Igrajo: Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang Jason Momoa blesti v napetem trilerju o drvarju, ki se znajde v smrtonosnem spopadu s tihotapci drog. Joe Braven, lastnik gozdarskega podjetja v Kanadi, namerava v gorski koči preživeti mirne dni z družino in dementnim očetom. Ko pa odkrije, da sodelavec tam skriva droge, se spremeni v neusmiljenega borca, ki mora za vsako ceno zaščititi svoje najbližje.

TOM CLANCY: BREZ OBŽALOVANJA (Tom Clancy's Without Remorse), ameriški film Igrajo: Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Guy Pearce Skupina ruskih vojakov iz maščevanja ubije družino marinca Johna Kellyja zaradi vpletenosti v strogo zaupno operacijo. Kelly namerava izslediti neusmiljene morilce in na svoji misiji nehote razkrije skrivno zaroto, ki bi lahko ZDA in Rusijo pahnila v vojno. Začne se boj proti sovražnikom in časom, če želi preprečiti katastrofo in razkriti vplivne osebe v ozadju zarote. UBIJTE GUNTHERJA (Killing Gunther), ameriški film Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Taran Killam, Cobie Smulders, Hannah Simone Skupina neusmiljenih in nediscipliniranih morilcev se odloči, da bodo ubili najzloglasnejšega morilca na svetu, Guntherja. Najamejo filmsko ekipo, da bi jih posneli, saj bi tako imeli neizpodbiten dokaz. Sanja se jim ne, da je Gunther korak pred njimi in odločen njihova življenja spremeniti v pekel. Tako sami postanejo Guntherjev plen. Nerodno, kajne?

LEDENA CESTA (The Ice Road), ameriški film Igrajo: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Amber Midthunder Po zasutju rudnika diamantov na oddaljenem področju Kanade v rudniku ostane ujetih več rudarjev, zraka imajo le za 36 ur. Voznik Mike McCann se z mlajšim bratom, mehanikom Gurtyjem ter dvema izkušenima voznikoma odpravi na nemogočo reševalno misijo, ki jih do rudnika vodi preko zaledenelih cest nad zamrznjenim morjem. Jim bo uspela tekma s časom? POTNIK (The Commuter), ameriški film Igrajo: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill Michael MacCauley je zavarovalni agent, ki se na delo vozi z vlakom. Nekega dne ga ogovori skrivnostna neznanka in vožnja se sprevrže v nočno moro. V zameno za bogato nagrado mora odkriti identiteto skritega potnika in razvozlati uganko, preden vlak prispe na končno postajo. Divji vrtinec kriminalne zarote je lahko usoden zanj in za vse ostale potnike na vlaku.

TREZOR (Way Down / The Vault), koprodukcijski film Igrajo: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley Inženir Thom izve, da se pod zgradbo španske centralne banke skriva skrivnostna neprebojna trdnjava. Pridruži se skupini pretkanih tatov, ki nameravajo vdreti vanjo in ukrasti legendarni izgubljeni zaklad iz davno potopljene ladje. Svoj načrt nameravajo izvesti v času, ko v Španiji vsa država spremlja težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu. MAŠČEVANJE (Vendetta), ameriški film Igrajo: Clive Standen, Theo Rossi, Bruce Willis, Mike Tyson, Po brutalnem umoru hčere in le malo verjetni zakoniti poti do pravice se William Duncan odloči zakon vzeti v svoje roke. Po umoru uličnega gangsterja, ki je bil neposredno odgovoren za smrt njegove hčere, se znajde sredi vojne z gangsterjevim bratom Roryjem Fetterjem ter njegovo tolpo, ki je prav tako odločen, da se bo maščeval za padlega člana.

Od brezkompromisnih vojakov na tajnih misijah do neustavljivih borcev proti kriminalu, vsak film je zgodba o pogumu, moči in odločnosti.