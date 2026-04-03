Akcija in avantura: 8 filmov, ki popestrijo vaš večer

Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once, 2022)

IMDb: 7,7/10 | Režiser: Daniel Kwan, Daniel Scheinert | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan Vse povsod naenkrat je odštekana filmska pustolovščina z odlično igralsko zasedbo. Lastnica pralnice Evelyn Wang ima celo vrsto težav, dokler ne sreča neusmiljene delavke davčne uprave. Film je s 7 osvojenimi oskarji postal pravi fenomen, čeprav je bil posnet z majhnim timom in z minimalnimi sredstvi.

Severnjak (The Northman, 2022)

IMDb: 7,0/10 | Režiser: Robert Eggers | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe Akcijska avantura Severnjak spremlja zgodbo vikinškega princa Amletha, ki hoče maščevati umor svojega očeta. Igralec Alexander Skarsgard se je za vlogo pripravljal več let. Režiser Robert Eggers je ustvaril enega najbolj avtentičnih vikinških filmov, pri katerem je sodeloval z zgodovinarji, jezikoslovci in arheologi.

Kraljeva hči (The King's Daughter, 2022)

IMDb: 5,2/10 | Režiser: Sean McNamara | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, Benjamin Walker, William Hurt Kralj Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj, v želji po nesmrtnosti ujame življenjsko moč morske deklice. Zaplete se, ko v palačo prispe dolgo prikrita nezakonska kraljeva hči. Film je bil dokončan že leta 2014, izšel pa je šele po osmih letih. To je eden zadnjih filmov, v katerih je nastopil igralec William Hurt.

Trezor (Way Down, 2021)

IMDb: 6,4/10 | Režiser: Jaume Balagueró | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley Akcijski film Trezor predstavlja zgodbo o skrbno načrtovani misiji ropa najbolj varovane banke na svetu in to v času, ko v Španiji poteka svetovno prvenstvo v nogometu. Igralec Freddie Highmore je poleg glavne vloge sodeloval tudi kot producent. Špansko-britanska akcijska pustolovščina je v Španiji postala ena najbolj gledanih domačih produkcij leta.

Ledena cesta (The Ice Road, 2021)

IMDb: 5,7/10 | Režiser: Jonathan Hensleigh | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Amber Midthunder Liam Neeson se v razburljivem akcijskem trilerju Ledena cesta z ekipo izkušenih voznikov poda na nemogočo misijo, da bi na oddaljenem področju Kanade rešil zasute rudarje. Snemanje je potekalo v izjemno nizkih temperaturah, produkcija se je soočala z dejanskimi razpokami v ledu, kar je ustvarilo še dodatno napetost.

Jutrišnja vojna (The Tomorrow War, 2021)

IMDb: 6,6/10 | Režiser: Chris McKay | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Sam Richardson, Betty Gilpin V filmu Jutrišnja vojna časovni popotniki iz leta 2051 prispejo v sedanjost z nujnim sporočilom: človeštvo v prihodnosti izgublja svetovno vojno proti smrtonosni tuji vrsti. Vizualni učinki so bili izjemno zahtevni, saj so ustvarjalci razvili novo vrsto filmskih "vesoljskih bitij". Film je bil v času pandemije izredno priljubljen med gledalci.

Lassie (Lassie - Eine Abentueurliche Reise, 2020)

IMDb: 5,6/10 | Režiser: Hanno Olderdissen | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading Srčna zgodba Lassie o nerazdružljivem prijateljstvu med fantom in njegovo škotsko ovčarko. Nova različica je leta 2020 postala ena najbolj gledanih otroških pustolovščin v nemških kinematografih. Film odlikuje čudovita lokacija ob Severnem morju. Lassie je igrala profesionalno trenirana škotska ovčarka, ki je imela tudi "dvojnika".

Nekoč davno (Come Away, 2020)

IMDb: 5,7/10 | Režiser: Brenda Chapman | Slovenski podnapisi | VOYO Igrajo: David Oyelowo, Angelina Jolie, Reece Yates, Jordan Nash, Keira Chansa Domišljijska pustolovščina Nekoč davno o dveh najbolj priljubljenih likih iz literature – Petru Panu in Alici v čudežni deželi. Angelina Jolie je bila močno vključena v razvoj likov in je pomagala pri ustvarjanju čarobne, a hkrati čustvene atmosfere. Film je bil pohvaljen za vizualno domišljijo in igralske nastope otrok. Še več vsebin preveri na VOYO!

