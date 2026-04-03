Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Akcija in avantura: 8 filmov, ki popestrijo vaš večer

Ljubljana, 03. 04. 2026 07.59 pred 26 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.M.
Severnjak

Predstavljamo 8 avantur, primernih za popoln filmski večer. Ocene na IMDb segajo od 5,2 do 7,7. Od Liama Neesona, Angeline Jolie in Alexandra Skarsgarda do priljubljene Lassie, ki se vedno vrne domov. Najdete jih na VOYO, vsi filmi imajo slovenske podnapise.

Seznam filmov
Seznam filmov
FOTO: VOYO
Vse povsod naenkrat
Vse povsod naenkrat
FOTO: VOYO

Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once, 2022)

IMDb: 7,7/10 | Režiser: Daniel Kwan, Daniel Scheinert | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan

Vse povsod naenkrat je odštekana filmska pustolovščina z odlično igralsko zasedbo. Lastnica pralnice Evelyn Wang ima celo vrsto težav, dokler ne sreča neusmiljene delavke davčne uprave. Film je s 7 osvojenimi oskarji postal pravi fenomen, čeprav je bil posnet z majhnim timom in z minimalnimi sredstvi.

Severnjak (The Northman, 2022)

IMDb: 7,0/10 | Režiser: Robert Eggers | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe

Akcijska avantura Severnjak spremlja zgodbo vikinškega princa Amletha, ki hoče maščevati umor svojega očeta. Igralec Alexander Skarsgard se je za vlogo pripravljal več let. Režiser Robert Eggers je ustvaril enega najbolj avtentičnih vikinških filmov, pri katerem je sodeloval z zgodovinarji, jezikoslovci in arheologi.

Severnjak
Severnjak
FOTO: VOYO

Kraljeva hči (The King's Daughter, 2022)

IMDb: 5,2/10 | Režiser: Sean McNamara | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, Benjamin Walker, William Hurt

Kralj Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj, v želji po nesmrtnosti ujame življenjsko moč morske deklice. Zaplete se, ko v palačo prispe dolgo prikrita nezakonska kraljeva hči. Film je bil dokončan že leta 2014, izšel pa je šele po osmih letih. To je eden zadnjih filmov, v katerih je nastopil igralec William Hurt.

Trezor (Way Down, 2021)

IMDb: 6,4/10 | Režiser: Jaume Balagueró | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley

Akcijski film Trezor predstavlja zgodbo o skrbno načrtovani misiji ropa najbolj varovane banke na svetu in to v času, ko v Španiji poteka svetovno prvenstvo v nogometu. Igralec Freddie Highmore je poleg glavne vloge sodeloval tudi kot producent. Špansko-britanska akcijska pustolovščina je v Španiji postala ena najbolj gledanih domačih produkcij leta.

Ledena cesta
Ledena cesta
FOTO: VOYO

Ledena cesta (The Ice Road, 2021)

IMDb: 5,7/10 | Režiser: Jonathan Hensleigh | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence Fishburne, Amber Midthunder

Liam Neeson se v razburljivem akcijskem trilerju Ledena cesta z ekipo izkušenih voznikov poda na nemogočo misijo, da bi na oddaljenem področju Kanade rešil zasute rudarje. Snemanje je potekalo v izjemno nizkih temperaturah, produkcija se je soočala z dejanskimi razpokami v ledu, kar je ustvarilo še dodatno napetost.

Jutrišnja vojna (The Tomorrow War, 2021)

IMDb: 6,6/10 | Režiser: Chris McKay | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Sam Richardson, Betty Gilpin

V filmu Jutrišnja vojna časovni popotniki iz leta 2051 prispejo v sedanjost z nujnim sporočilom: človeštvo v prihodnosti izgublja svetovno vojno proti smrtonosni tuji vrsti. Vizualni učinki so bili izjemno zahtevni, saj so ustvarjalci razvili novo vrsto filmskih "vesoljskih bitij". Film je bil v času pandemije izredno priljubljen med gledalci.

Lassie
Lassie
FOTO: VOYO

Lassie (Lassie - Eine Abentueurliche Reise, 2020)

IMDb: 5,6/10 | Režiser: Hanno Olderdissen | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading

Srčna zgodba Lassie o nerazdružljivem prijateljstvu med fantom in njegovo škotsko ovčarko. Nova različica je leta 2020 postala ena najbolj gledanih otroških pustolovščin v nemških kinematografih. Film odlikuje čudovita lokacija ob Severnem morju. Lassie je igrala profesionalno trenirana škotska ovčarka, ki je imela tudi "dvojnika".

Nekoč davno (Come Away, 2020)

IMDb: 5,7/10 | Režiser: Brenda Chapman | Slovenski podnapisi | VOYO

Igrajo: David Oyelowo, Angelina Jolie, Reece Yates, Jordan Nash, Keira Chansa

Domišljijska pustolovščina Nekoč davno o dveh najbolj priljubljenih likih iz literature – Petru Panu in Alici v čudežni deželi. Angelina Jolie je bila močno vključena v razvoj likov in je pomagala pri ustvarjanju čarobne, a hkrati čustvene atmosfere. Film je bil pohvaljen za vizualno domišljijo in igralske nastope otrok.

pustolovski filmi akcijski filmi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
