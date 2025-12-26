Ana Praznik je s hčerko Otjo obdarovala družini iz Delovne akcije

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo v prazničnih dneh obiskala družini Bahč in Ogorevc. Otrokom je prinesla majhna darilca, s starši pa si je vzela čas za pogovor in izmenjavo vtisov o preteklem letu. Ani je namreč zelo pomembno, da ohranja stik z družinami, katerim je Delovna akcija pomagala do novega začetka v prenovljenem domu.
V Blatnem ju je pričakala nasmejana Mojca z Rajkom. Najmlajši Karlo se je daril še posebej razveselil, starejši sin Lovro pa je Ani ob tej priložnosti ponosno predstavil svoje dekle. Ana in Otja sta se poslovili z zelo pozitivnimi občutki, saj je bilo jasno, da je delo mojstrov Delovne akcije resnično obrodilo sadove.
Pot ju je nato vodila še v Pišece, kjer sta obiskali Majo in malo Irenco v čudoviti hiški na vrhu hriba. Tudi Irenca je bila darila zelo vesela, z Otjo pa sta se igrali v njeni sobi, medtem ko sta mamici klepetali v lepo okrašeni dnevni sobi. Maja je z Ano delila svojo izkušnjo prenove in povedala, kako danes uživa v novem domu.
Ana je bila prijetno presenečena nad vsem, kar je Maja v dveh letih po prenovi sama ustvarila in vložila v hišo. Prav to je bilo zanjo najlepše darilo – videti, kako Delovna akcija družinam ne ponudi le prenove doma, temveč jim vlije voljo do življenja, jih motivira in opolnomoči. Otja pa je ob tem dobila priložnost videti, kako pomembno in srčno delo opravlja njena mama.