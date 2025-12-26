Ana Praznik je s hčerko Otjo obdarovala družini iz Delovne akcije

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo v prazničnih dneh obiskala družini Bahč in Ogorevc . Otrokom je prinesla majhna darilca, s starši pa si je vzela čas za pogovor in izmenjavo vtisov o preteklem letu. Ani je namreč zelo pomembno, da ohranja stik z družinami, katerim je Delovna akcija pomagala do novega začetka v prenovljenem domu.

V Blatnem ju je pričakala nasmejana Mojca z Rajkom. Najmlajši Karlo se je daril še posebej razveselil, starejši sin Lovro pa je Ani ob tej priložnosti ponosno predstavil svoje dekle. Ana in Otja sta se poslovili z zelo pozitivnimi občutki, saj je bilo jasno, da je delo mojstrov Delovne akcije resnično obrodilo sadove.

Pot ju je nato vodila še v Pišece, kjer sta obiskali Majo in malo Irenco v čudoviti hiški na vrhu hriba. Tudi Irenca je bila darila zelo vesela, z Otjo pa sta se igrali v njeni sobi, medtem ko sta mamici klepetali v lepo okrašeni dnevni sobi. Maja je z Ano delila svojo izkušnjo prenove in povedala, kako danes uživa v novem domu.