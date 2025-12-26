Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Na lovu Nemirna kri VOYO Ljubezen po domače Gospod profesor Štartaj, Slovenija! Fino o financah Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Ana Praznik je s hčerko Otjo obdarovala družini iz Delovne akcije

Ljubljana, 26. 12. 2025 17.04 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Ana Praznik in Otja

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo obiskala družini, ki jima je oddaja Delovna akcija pomagala do novega doma. Voditeljici priljubljene oddaje, ki je otrokom prinesla majhna darila, je namreč izjemno pomembno, da ohrani stike z družinami, katerim je s svojo ekipo pomagala spremeniti življenja.

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo v prazničnih dneh obiskala družini Bahč in Ogorevc. Otrokom je prinesla majhna darilca, s starši pa si je vzela čas za pogovor in izmenjavo vtisov o preteklem letu. Ani je namreč zelo pomembno, da ohranja stik z družinami, katerim je Delovna akcija pomagala do novega začetka v prenovljenem domu.

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo obdarovala družini, katerima je pomagala Delovna akcija.
Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo obdarovala družini, katerima je pomagala Delovna akcija.
FOTO: 24UR
Prijavnice za 9. sezono Delovne akcije so že odprte!

V Blatnem ju je pričakala nasmejana Mojca z Rajkom. Najmlajši Karlo se je daril še posebej razveselil, starejši sin Lovro pa je Ani ob tej priložnosti ponosno predstavil svoje dekle. Ana in Otja sta se poslovili z zelo pozitivnimi občutki, saj je bilo jasno, da je delo mojstrov Delovne akcije resnično obrodilo sadove.

Pot ju je nato vodila še v Pišece, kjer sta obiskali Majo in malo Irenco v čudoviti hiški na vrhu hriba. Tudi Irenca je bila darila zelo vesela, z Otjo pa sta se igrali v njeni sobi, medtem ko sta mamici klepetali v lepo okrašeni dnevni sobi. Maja je z Ano delila svojo izkušnjo prenove in povedala, kako danes uživa v novem domu.

Preberi še Ana Praznik o novi sezoni Delovne akcije: Pomoč sočloveku je nekaj lepega

Ana je bila prijetno presenečena nad vsem, kar je Maja v dveh letih po prenovi sama ustvarila in vložila v hišo. Prav to je bilo zanjo najlepše darilo – videti, kako Delovna akcija družinam ne ponudi le prenove doma, temveč jim vlije voljo do življenja, jih motivira in opolnomoči. Otja pa je ob tem dobila priložnost videti, kako pomembno in srčno delo opravlja njena mama.

Poglavja:
Na vrh
Ana Praznik Hčerka Otja Delovna akcija prijavnica
SORODNI ČLANKI

Ana Praznik o novi sezoni Delovne akcije: Pomoč sočloveku je nekaj lepega

Delovna akcija se vrača: 'Razpiramo krila, da še bolj pomagamo!'

Prijavite se!

Delovna akcija: prvi korak do uresničitve sanj

Prihaja Delovna akcija: 'Že osem let ljudem spreminjamo življenja na boljše'

Delovna akcija vsako nedeljo na POP TV in pri vas doma!

Za božič si želijo le, da jih ne bi več zeblo

Zadnja oddaja sedme sezone Delovne akcije: Z družinami ostajamo v stiku

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
moskisvet
Portal
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425