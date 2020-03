Ana Praznik: Najtežje mi je, ko začutim stisko ljudi

Prišel je čas za dobra dela in nesebično pomoč. Na POP TV se vrača priljubljena oddaja Delovna akcija, v kateri se s pomočjo voditeljice Ane Praznik in ekipe profesionalcev pomaga družinam pri prenovi njihovega doma. Tik pred začetkom nam je Ana zaupala, kakšen odnos imata z mojstrom Bojanom.

Ana Praznik o Bojanu: "V veselje mi je delati z njim." FOTO: POP TV

"Z Bojanom sva se zelo povezala, navezala drug na drugega. Bojan je vesel človek z jasnimi cilji, duhovit in se mi zdi, da je najina energija res pristna, kar je tudi ključno. Če se mi dobro razumemo, je potem to tudi vidno pri prenovah, v oddajah. V veselje mi je delati z njim. Začela sem ga klicati Bojči, Bojko, Boško ... polno enih vzdevkov je dobil in zaradi tega so ga tudi njegovi domači začeli klicati Bojči," za 24ur.com pove Ana Praznik. V dveh sezonah sta z mojstrom Bojanomtako postala odličen tandem. No, seveda brez ostale ekipe profesionalcev ne bi šlo. Voditeljica oddaje je zaradi dela ogromno na terenu in na lastne oči vidi stisko ljudi.

S pomočjo mojstra Bojana in ekipe profesionalcev v življenja socialno ogroženih družin posije novo upanje. FOTO: POP TV

"Najtežje mi je pravzaprav takrat, ko začutim stisko teh ljudi. Ko stojim ob njih in mi pogledajo v oči in res iskreno ter brez olepšav povedo, da so v stiski in da ne zmorejo, takrat mi je najtežje. Vem, da je potrebno ogromno poguma, da to sploh izustiš, da samemu sebi priznaš, da ti nekaj ni uspelo tako, kot si si zamislil. Nihče si verjetno svojega življenja ni zamišljal v bedi ali pa v nekih slabših pogojih, kot jih imajo ostali. Nobeden si tega ne želi, ampak nikoli ne veš, kam te življenje pripelje. Te trenutki so mi najtežji, ko se iz oči v oči z njimi soočam in ko mi to povedo. Hkrati imam veliko spoštovanje do njih, da sploh kaj takega izrečejo, kot rečen, za kaj takšnega moraš imeti pogum."

Nova sezona Delovne akcije prinaša nove zgodbe in nove prenove. FOTO: POP TV

Nova sezona Delovne akcije prinaša nove zgodbe, nove prenove, vmes tudi nekaj zapletov, ampak nič kaj takega, kar Anini mojstri ne bi bili zmožni popraviti. "Bo pa zagotovo tudi zelo zabavno. Tako kot ste verjetno iz prejšnjih dveh sezon že vajeni, da imajo mojstri tudi kakšne pikre, kdaj za povedati. Tudi letos je temu tako. Zelo se že veselim vaših odzivov na prvo oddajo," še pove pred začetkom nove sezone.

V prvi oddaji tretje sezone bomo spoznali upokojenko Zdenko Sandaj in njeno žalostno zgodbo. Pred leti je izgubila sina in s težko izgubo se sooča še danes, nedavno pa je zbolela še za hudo boleznijo. Nizka pokojnina ji ne omogoča prenove dotrajanega stanovanja, zato bodo mojstri zavihali rokave in ji omogočili prijetno bivanje v toplem domu.