Ana Praznik o prenovah: Njihov svet obrnemo na glavo

S predanostjo in srčnostjo so v preteklih letih segli v srca naših gledalcev. Med prenovo se nemalokrat zgodi, da jim sosede izbranih družin prinesejo kavo in sok, lokalne gostilne jim brezplačno skuhajo in dostavijo malice, saj cenijo dobra dela, ki jih ekipa naredi za njihovo skupnost.

Lepo je videti, da smo še zmeraj dobri ljudje, kjer vsak pomaga po svojih najboljših močeh. "Polna upanja in delovne zagnanosti se podajam v novo sezono Delovne akcije. Medtem ko smo z mojstri nabirali nove moči, iskali nova znanja in spoznanja, se je namreč ogromno ljudi znova obrnilo na nas s prošnjo po pomoči. In kaj kmalu se je občutek, da si naredil nekaj dobrega, razplamtel in znova me je obšla skrb. Kdaj se bo to končalo? Koliko ljudi v Sloveniji še potrebuje našo pomoč? Preveč. Iz tedna v teden se s cmokom v grlu soočam s težkimi zgodbami. Vendar sem prav zaradi njih zelo motivirana in pripravljena premikati gore. Ali vsaj skale. Kot Peter Klepec. Odločena, da jih bomo. In jih. To mi povedo. Njihov svet obrnemo na glavo in jim s prenovljenim domom resnično damo priložnost za nov začetek. To je Delovna akcija. Zato te oddaje ne jemljem kot misijo, ki se bo končala, pač pa kot svoje poslanstvo," je povedala Ana pred začetkom nove sezone.