Ana Praznik: To, da priznaš, da potrebuješ pomoč, je veliko in pogumno dejanje

Oddaja Delovna akcija je v štirih sezonah pomagala že številnim ljudem pri obnovi doma in s tem mnogim polepšala ter olajšala življenjsko situacijo. Na ta čas najlepši spomini vežejo tudi voditeljico oddaje Ano Praznik , ki se prav vsake zgodbe spominja na svoj, unikatni način. In česa si želi v novi sezoni?

"Želim si, da bi se družine pogumno prijavile, da bi spoznala nove zgodbe pogumnih ljudi in seveda, da vmes na tem potovanju z mojstri ušpičimo tudi kakšno vragolijo. V dobri, sproščeni družbi je vse lažje," pravi simpatična voditeljica, ki že komaj čaka, da znova združi moči s svojimi mojstri. "Pogrešam to njihovo navihanost in hkrati tudi predanost temu projektu, ki je izjemno naporen."

Tudi zaradi pandemije se je veliko družin znašlo v težkem položaju, zato Ana Praznik vse, ki potrebujejo pomoč pri obnovi dotrajanega doma, spodbuja k prijavi. "Mi se vedno potrudimo in po svojih najboljših močeh uredimo, kar znamo najbolje. Tako da res kar pogumno in brez občutka sramu. Vem, da mnogi oklevajo, ker jih je sram, vendar lahko povem, da s prijavo pokažejo velik pogum. To, da greš preko sebe in priznaš, da potrebuješ pomoč, je veliko in pogumno dejanje."