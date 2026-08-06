Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Andrew Tate in seks posnetki slavnih: zgodbi, ki sta pretresli svet

06. 08. 2026 12.18 pred 3 dnevi 4 min branja 4

Avtor:
B.S.
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet

Nekatere zgodbe presežejo okvire običajnih škandalov. Ne zaradi govoric, temveč zato, ker razkrivajo, kako delujejo družbena omrežja, mediji in javnost. Avgusta si na VOYO lahko ogledate dva dokumentarna naslova, ki vsak s svojega vidika raziskujeta odmevne primere, o katerih je govoril ves svet.

Čeprav kontroverzna dokumentarca Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet in Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe raziskujeta različni zgodbi, odpirata podobna vprašanja o vplivu sodobnih medijev in digitalnega sveta. Kako nastane svetovni fenomen, kdo oblikuje javno podobo posameznika ter kakšno moč imajo internet, mediji in družbena omrežja pri ustvarjanju ali uničevanju ugleda? Oba dokumentarca, ki ju najdete na VOYO, ponujata vpogled v odmevne primere, ki so zaznamovali javnost in še danes sprožajo razprave o vplivu, zasebnosti ter odgovornosti.

Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet

Andrew Tate
Andrew Tate
FOTO: VOYO

Kako je Andrew Tate postal ena najbolj vplivnih in hkrati najbolj kontroverznih spletnih osebnosti? Na to vprašanje poskuša odgovoriti britanski dokumentarec Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet, ki je nastajal kar štiri leta.

Preiskovalni novinar Matt Shea raziskuje ozadje Tateovega vzpona, pri tem pa se osredotoča tudi na skrivnostno skupino War Room. Dokumentarec vključuje pričevanja domnevnih žrtev, žvižgačev in drugih sogovornikov, svoje poglede pa predstavi tudi Andrew Tate. Ustvarjalci raziskujejo tudi vlogo človeka iz ozadja, ki naj bi pomembno vplival na oblikovanje Tateove javne podobe in njegovega globalnega dosega.

Andrew Tate je svojim sledilcem predstavljal pogled na svet, v katerem naj bi bili moški žrtve žensk, feminizma in družbenega sistema. Dokumentarec raziskuje tudi, kako je s takšnimi sporočili nagovoril predvsem mlade moške, ki so iskali občutek pripadnosti, samozavesti ali uspeha. Obljubljal jim je pot do bogastva, vpliva in spoštovanja, največjo korist od tega pa je imel prav sam. Hkrati odpira vprašanje, ali je svoj uspeh zgradil predvsem na izkoriščanju negotovosti, jeze in občutka odrinjenosti svojih sledilcev ter kako lahko takšna sporočila v digitalnem okolju dosežejo milijone ljudi.

Namesto da bi ponujal enostavne odgovore, dokumentarec odpira razpravo o tem, kako lahko algoritmi, spletne skupnosti in sodobni mediji posameznika spremenijo v svetovni fenomen. Raziskuje tudi, kako se vpliv širi prek družbenih omrežij in kakšno vlogo imajo pri tem spletne skupnosti ter digitalne platforme. Ob tem odpira vprašanja odgovornosti vplivnežev, moči spletnih vsebin in njihovega vpliva na občinstvo. Gledalcem ponuja vpogled v ozadje enega najbolj odmevnih spletnih fenomenov zadnjih let ter spodbuja razmislek o tem, kako nastajajo sodobni spletni idoli.

Preberi še Tate je (ne)pomemben: 'Vzemi mačeto, udari jo v obraz in jo primi za vrat'

Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe

Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe
Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe
FOTO: VOYO

Na VOYO si prav tako lahko ogledate dokumentarno serijo Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe, ki se vrača k primerom, ki so močno zaznamovali svet slavnih.

Od Pamele Anderson in Tommyja Leeja do Kim Kardashian – serija raziskuje, kako so zasebni posnetki pristali v javnosti, kakšne posledice so imeli za vpletene ter kako so vplivali na razvoj medijev, interneta in kulture slavnih.

Dokumentarec ne prikazuje le najbolj razvpitih afer, temveč razkriva tudi širšo sliko: vprašanja zasebnosti, soglasja, medijske odgovornosti in cene javne izpostavljenosti. Zgodbe, ki so nekoč polnile naslovnice, danes dobivajo nov kontekst in ponujajo razmislek o tem, kako se je odnos do zasebnosti v digitalni dobi spremenil.

Na VOYO pokukaj v zakulisje odmevnih zgodb, ki so zaznamovale svetovne medije in družbena omrežja.

Kaj povezuje oba dokumentarca?

Na prvi pogled pripovedujeta povsem različni zgodbi, vendar ju povezuje skupna tema – moč interneta in vpliv sodobnih medijev. Oba raziskujeta, kako lahko digitalni svet v zelo kratkem času ustvari svetovno prepoznavnost, sproži burne odzive javnosti ter za vedno spremeni življenje posameznika.

V enem primeru spremljamo, kako lahko družbena omrežja ustvarijo globalno vplivno osebnost in ji omogočijo izjemen doseg. V drugem pa vidimo, kako lahko en sam zasebni posnetek za vedno zaznamuje javno podobo posameznika ter sproži razpravo o zasebnosti, medijski odgovornosti in etiki poročanja.

Oba dokumentarca zato presegata okvir škandala. Namesto površinskega pogleda na odmevne zgodbe raziskujeta mehanizme vpliva, moč medijev in vprašanje, kdo v resnici nadzoruje zgodbo – posameznik, javnost, mediji ali internet. Hkrati gledalca spodbujata k razmisleku, kako se je v dobi družbenih omrežij spremenil odnos do zasebnosti, slave in odgovornosti.

Zdaj si na vrsti ti! Boš raziskal ozadje enega najbolj kontroverznih spletnih fenomenov zadnjih let ali pogledal, kako so najbolj razvpite afere slavnih spremenile odnos do zasebnosti in medijev?

Na VOYO izberi dokumentarec, ki te najbolj pritegne, in odkrij, kaj se skriva za naslovnicami, viralnimi objavami ter svetovno odmevnimi primeri.

Vse se začne na VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Razlagalnik

Algoritem na družbenih omrežjih je zapleten niz matematičnih pravil in ukazov, ki določajo, katero vsebino bo posamezen uporabnik videl na svojem zaslonu. Ti sistemi analizirajo vedenje uporabnika, kot so všečki, čas zadrževanja na objavi in delitve, ter na podlagi teh podatkov predlagajo vsebine, za katere ocenjujejo, da bodo pritegnile največ pozornosti. Ker algoritmi pogosto dajejo prednost vsebinam, ki sprožajo močna čustva ali polemike, lahko pomembno vplivajo na to, katere osebnosti ali teme postanejo viralne in pridobijo globalni doseg.

Kultura slavnih označuje družbeni fenomen, pri katerem so življenja, dejanja in podobe slavnih osebnosti predmet nenehnega javnega zanimanja in medijskega poročanja. Ta kultura se je močno razvila z vzponom množičnih medijev v 20. stoletju in dosegla vrhunec v digitalni dobi, kjer družbena omrežja omogočajo neposreden in stalen stik med zvezdniki in oboževalci. V tej kulturi meja med zasebnim življenjem in javno podobo pogosto zbledi, kar vodi v intenzivno spremljanje vsakega koraka posameznikov, ki so postali ikone popularne kulture.

Preiskovalno novinarstvo je oblika novinarskega dela, pri kateri se novinarji poglobljeno in sistematično ukvarjajo z razkrivanjem informacij, ki so skrite javnosti ali ki jih vpleteni poskušajo prikriti. Za razliko od običajnega poročanja o dnevnih dogodkih, preiskovalno novinarstvo zahteva dolgotrajno zbiranje dokazov, preverjanje virov, intervjuvanje prič in pogosto razkrivanje nepravilnosti, korupcije ali zlorab moči. Cilj takšnega dela je razkriti resnico o pomembnih družbenih vprašanjih in s tem prispevati k večji odgovornosti v družbi.

Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet je na voljo na VOYO od 2. avgusta, dokumentarna serija Seks posnetki slavnih: Skrite zgodbe pa od 6. avgusta.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Andrew Tate Seks posnetki slavnih kontroverzne zgodbe dokumentarec VOYO
Voyo.si Andrew Tate in seks posnetki slavnih: kaj se skriva za škandali?
24ur.com Največji škandali slavnih oseb: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo resnico
24ur.com Dokumentarni svet na VOYO: resnične zgodbe, ki odpirajo oči
Moskisvet.com Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
24ur.com Spletne šale na račun Kmetije osvajajo vrtoglave številke
Voyo.si Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
Zadovoljna.si Seks v sodobni družbi: razbijamo tabuje in odkrivamo tančice skrivnosti
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
07. 08. 2026 12.54
Tukaj je zgodba gotovo veliko širša, kot pri EpŠtajnu, le da so vsi tiho.
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
07. 08. 2026 08.16
Spet reklama, očitno je tip uredniku všeč.
Odgovori
+8
8 0
sioxxos
07. 08. 2026 08.00
Ne delim vrednot Andrew Tate-a, a vzorec diskreditacij in preganjanja vseh, ki kritizirajo globalno elito, je enak. Pri tem stampedu zoper vsakogar, ki deluje v nasprotju z njihovo agendo, žal sodelujejo naivni woke levičarji, ki vsakomur nato lepijo etikete homofoba, rasista, nacista, fašista. Včeraj npr smo že lahko gledali na levičarski RTV SLO dokumentarec zoper ICE, ki v USA opravlja državljansko dolžnost in lovi ilegalne imigrante. Seveda so jih prikazali kot fašiste. Levičarji so najbolj naivne ovce na planetu.
Odgovori
+5
8 3
RichPiana
07. 08. 2026 10.15
Naj gnije v zaporu. Sam je rekel, da komaj caka da se vrne v celico.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897