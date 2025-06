Barbara in Miša: Nisva pričakovali, da bova finalistki

V 11. sezono priljubljenega šova MasterChef Slovenija je vstopilo 19 tekmovalcev. Na koncu sta ostali dve - Barbara Poljanec in Miša Koplova , ki se bosta danes in jutri pomerili v velikem finalu. Izziv bo nedvomno ogromen. "Zelo napeto, čustveno ... Šele ko prideš do finala, vidiš, kaj se je zgodilo. Vsi so prišli tja zaradi tebe, te spodbujati. Uživala sem, meni je bilo noro pa tudi malo naporno," je povedala finalistka Barbara. "Ful preveč čustev - od adrenalina, čustvenosti ... Ampak po eni strani zelo uživaš v vsem skupaj," je dodala finalistka Miša.

Kot povesta, nista pričakovali, da bosta prav oni dve finalistki. "Želja je seveda bila od začetka, ampak to še nič ne pomeni, če se ti nečesa želiš," je dejala Miša. Tekom tekmovanja sta se veliko naučili."Masterclassi so bili res vrhunski. Zelo mi je bilo všeč, da je izobraževalna oddaja, da je na tem veliko fokusa, da lahko napredujemo in se učimo. Samo od tebe je odvisno, koliko vložiš," je dodala in nadaljevala: "Mislim, da sva midve z Barbaro obedve tudi doma delali. Vse imaš na pladnju." Barbara pa jo je dopolnila: "Miša malo več mogoče, ampak že to, da imaš na voljo sestavine, ki jih doma nimaš, da lahko kombiniraš, na voljo imaš tudi ogromno naprav. In že tukaj se zelo pozna."

MasterChef kuhinja pa se zagotovo razlikuje od domače kuhinje. "Tudi tukaj se ponesreči in potem ponavljaš, če imaš le čas. Če imaš idejo v glavi od štarta nekak veš da boš speljal in je lažje," je povedala Barbara, Miša pa je dodala: "Naučiš se organizirati čas. Doma ko kuhaš, vmes malo mami pokličem, vzamem kaj za pit, in kar že pozabim, da kuham. Tukaj pa nimaš časa, se še malo pogovarjati."

Finalistki letošnje sezone na podlagi pridobljenega znanja in dragocene izkušnje spodbujata vse zainteresirane, da se prijavijo v prihodnjo sezono. "Presenetilo me je kako hitro odmisliš vse kamere, tudi če je čisto zraven tebe kdo," je povedala Barbara.

Finale Masterchefa, v katerem bosta pripravljali 10-hodni meni, bo na sporedu danes in jutri. Katera bo domov odnesla glavni pokal in postala zmagovalka 11. sezone? "Najprej se morava sfajtat, potem pa bomo videli," se je pošalila Miša, Barbara pa je dodala: "Ampak ne dobesedno."