Belo se pere na devetdeset: zakaj si ogledati slovenski filmski hit?

Gre za uspešen slovenski film, ki je s toplino, iskrenostjo in močnim čustvenim nabojem prepričal občinstvo vseh generacij ter postal eden največjih domačih hitov zadnjih let.

Zakaj je film tako priljubljen?

Film Belo se pere na devetdeset ni osvojil občinstva po naključju. Gre za zgodbo, ki gledalca nagovori z iskrenostjo, toplino in čustveno močjo, hkrati pa v težkih življenjskih trenutkih ohranja humor in optimizem. Prav ta redka kombinacija bolečine, upanja in življenjske energije je razlog, da se je film dotaknil toliko ljudi ter postal najodmevnejši slovenski film leta.

Resnična zgodba, ki se dotakne vsakega gledalca

Film temelji na istoimenskem romanu iz leta 2018, pod katerega se podpisuje Bronja Žakelj. Zgodba iskreno in optimistično pripoveduje o odraščanju, izgubi matere, soočanju z rakom ter življenju skozi solze in smeh. Prav zaradi avtentičnosti in topline je zgodba nagovorila tako bralce kot gledalce. Film zvesto sledi osebni izkušnji avtorice, zato deluje še posebej močno in iskreno.

Knjiga, ki je postala slovenski fenomen

Roman Belo se pere na devetdeset je že kmalu po izidu postal ena največjih knjižnih uspešnic pri nas. Leta 2019 je prejel prestižno nagrado kresnik, doživel kar 9 ponatisov in presegel 18.500 prodanih izvodov. S tem se je uvrstil med najbolje prodajane slovenske knjige zadnjih let ter postal delo, ki ga je bralo izjemno široko občinstvo.

Velika filmska senzacija

Filmsko priredbo je režiral Marko Naberšnik, film pa je bil eden najbolj pričakovanih domačih naslovov leta 2025. Že kmalu po novembrski premieri je film prejel zlato rolo, priznanje za izjemen obisk v kinih. Kasneje je presegel tudi 100.000 gledalcev, kar je za slovenski film velik dosežek in jasen znak, da gre za zgodbo, ki je nagovorila občinstvo vseh generacij. Film je že pred prihodom v slovenske kinematografe navdušil tudi v tujini. Na svetovni premieri na Sarajevskem filmskem festivalu je osvojil tretjo nagrado občinstva, na festivalu Liffe podrl rekord najhitreje razprodanega filma v 36-letni zgodovini festivala, navdušuje pa tudi v Ameriki.

Nostalgija 80. in 90. let, ki prebudi spomine

Poseben čar filma je tudi natančen prikaz časa, v katerem se zgodba odvija. Gledalci se bodo spomnili prizorov in predmetov, ki so zaznamovali generacije – od kakava Benko in Albert keksov do spremljanja sarajevskih olimpijskih iger. Film zato ni le osebna pripoved, temveč tudi poklon času, ki ga mnogi še danes nosijo v lepem spominu.

Odlična igralska zasedba

V vlogi Bronjinega očeta nastopa Jurij Zrnec, v glavni vlogi igra Lea Cok, ki je upodobila starejšo Bronjo, mlajšo verzijo pisateljice pa je zaigrala Mei Rabič. Mlajšega brata Roka je upodobil Jaka Mehle, starejšega pa Žiga Šorli. V vlogi Bronjine mame nastopa Tjaša Železnik, babica je Anica Dobra. Kot ožja sorodnika se v filmu pojavita še Saša Tabaković in Iva Krajnc Bagola.

“Dragi moji, če bi radi prali na devetdeset, bomo to lahko počeli skupaj, na POP TV in VOYO!" - Jurij Zrnec.

Uspešnica tudi zunaj Slovenije

Zgodba Bronje Žakelj je prepričala tudi v tujini. Knjiga je bila prevedena v več jezikov, med drugim v italijanščino, hrvaščino, makedonščino, bolgarščino, litovščino, srbščino in hebrejščino. To potrjuje, da gre za univerzalno zgodbo o izgubi, pogumu in življenjski moči. Belo se pere na devetdeset je film, ki hkrati gane, nasmeji in prebudi spomine. Ni le zgodba o izgubi in bolezni, temveč tudi zgodba o družini, pogumu in drobnih trenutkih, ki dajejo življenju smisel. Če ste ga zamudili v kinu, je televizijska premiera idealna priložnost, da odkrijete film, o katerem je govorila vsa Slovenija. POP TV in VOYO tako 18. aprila ob 20.00 z veseljem napovedujeta televizijsko premiero ene največjih slovenskih filmskih senzacij zadnjih let, ganljivega in navdihujočega filma.