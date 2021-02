Bepop Ladies ustvarile novo uvodno špico za četrto sezono Delovne akcije

V letošnji sezoni bomo spoznali nove kandidate, ki bodo dobili prenovljen dom, hkrati pa četrta sezona prinaša še nekaj novega – novo verzijo uvodne pesmi. Ana je namreč k ustvarjanju melodije, ki jo številni gledalci in gledalke že dobro poznamo, povabila svoji prijateljici Tinkaro Fortuna in Alenko Husič , ki skupaj ustvarjajo pod imenom Bepop Ladies. "Ni nova pesem, ampak je predelana stara pesem, ki jo pozna že cela Slovenija, ker je to uvodna pesem Delovne akcije. Ker pa gremo letos v četrto sezono, smo rekli, da bi bilo pametno osvežiti zvok. Zato sem k sodelovanju povabila dekleti, ki sta privolili. Tako bosta z mano peli tudi Tinkara in Alenka," je ob tem povedala Ana.

Ana Praznik in njeni mojstri že vihajo rokave, pripravljajo opremo in že komaj čakajo, da se bodo lotili nove sezone priljubljene oddaje Delovna akcija, v kateri prenavljajo domove tistim, ki si sami tega ne morejo privoščiti. V treh sezonah je Ana s svojimi mojstri spremenila življenje več kot 20 družinam. "Delovna akcija ni samo delo, ampak pomen tega je, da posameznikom omogočimo novo življenje. Od tu naprej gre samo še na boljše," je ob pripravah na snemanje novih epizod povedala voditeljica.

"Ta pesem je v zavesti vseh Slovencev in da sva midve del te nove zgodbe, sva lahko le počaščeni,"sta pritrdili še Alenka in Tinkara. Melodijo pa bodo dekleta tudi nadgradile in ustvarile celotno pesem."Novo melodijo bomo lahko zdaj slišali tudi na radijskih valovih, ker bomo pesmi dodali nove kitice in refren, pesem pa bo zazvenela v troglasju."

Bepop Ladies v tem času zelo pogrešajo koncerte in fizični stik, ki je bil zaradi pandemije covida-19 okrnjen."Ideje smo ustvarjale preko videoklicev. Nekajkrat smo se dobile na virtualnem sestanku in bile ustvarjalne, tako smo ustvarile že nove ideje in načrte za leti 2021 in 2022,"so povedale članice glasbene zasedbe.