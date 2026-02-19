Bo nov dan prinesel ljubezen ali začetek največjega preobrata doslej?

Napetosti med dekleti naraščajo, nepričakovana povabila na zmenke pa prinašajo nov nemir. Vzdušje v vili postaja vse težje, nekatera dekleta pa imajo občutek, da so tarče že od samega začetka. "Mislim, da naju že od vsega začetka dojemajo kot grožnjo, zato naju tudi ne marajo," bo sklenila ena izmed kandidatk.

Ker se pozornost vse bolj deli, stare simpatije prebujajo ljubosumje, mir v hiši pa postaja nemogoča misija. "To dekletom ni všeč in zato med nami nastaja napetost," meni ena izmed njih.

Pogledi so ostrejši, komentarji tišji, a nevarnejši. Vsi opazujejo, kdo komu pristopa in kdo si pridobiva prednost v igri srca. Dekleta medtem čakajo nove zmenke s Petrom in Karlom, ki bi lahko za vedno spremenili odnose.

In ravno ko pomislijo, da je presenečenj konec, jih v vilah pričaka sporočilo, ki odpira povsem novo poglavje in vsem kandidatkam prinaša nemir. Bo novi dan prinesel ljubezen ali začetek največjega preobrata doslej?