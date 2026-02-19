Naslovnica
Bo nov dan prinesel ljubezen ali začetek največjega preobrata doslej?

Ljubljana, 19. 02. 2026 11.01 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Masa, Soraya, Monika

Vzdušje v vili v šovu Sanjskega moškega postaja vse težje zaradi naraščajočega ljubosumja in rivalstva med dekleti. Novi zmenki s Petrom in Karlom prinašajo dodatne zaplete, nepričakovana sporočila pa napovedujejo še večji nemir in spremembe v odnosih.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Napetosti med dekleti naraščajo, nepričakovana povabila na zmenke pa prinašajo nov nemir. Vzdušje v vili postaja vse težje, nekatera dekleta pa imajo občutek, da so tarče že od samega začetka. "Mislim, da naju že od vsega začetka dojemajo kot grožnjo, zato naju tudi ne marajo," bo sklenila ena izmed kandidatk.

Sanjske ženske
Sanjske ženske
FOTO: VOYO

Ker se pozornost vse bolj deli, stare simpatije prebujajo ljubosumje, mir v hiši pa postaja nemogoča misija. "To dekletom ni všeč in zato med nami nastaja napetost," meni ena izmed njih.

Pogledi so ostrejši, komentarji tišji, a nevarnejši. Vsi opazujejo, kdo komu pristopa in kdo si pridobiva prednost v igri srca. Dekleta medtem čakajo nove zmenke s Petrom in Karlom, ki bi lahko za vedno spremenili odnose.

In ravno ko pomislijo, da je presenečenj konec, jih v vilah pričaka sporočilo, ki odpira povsem novo poglavje in vsem kandidatkam prinaša nemir. Bo novi dan prinesel ljubezen ali začetek največjega preobrata doslej?

Šov Sanjski moški Hrvaške lahko med tednom spremljate na VOYO in ob 17.15 na POP TV.

Sanjski moški Hrvaške VOYO POP TV tekmovalke
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omreznina2024
19. 02. 2026 11.36
Sanjske ženske. Za Jeffrey-a ?
Odgovori
+0
1 1
n0rc
19. 02. 2026 11.12
A kdo to gleda?
Odgovori
0 0
bibaleze
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
