Brez njega preprosto ne gre: Lado Bizovičar ostaja v žiriji Slovenija ima talent

Ljubljana, 20. 04. 2026 07.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Lado Bizovičar

Ko smo začeli razkrivati žirante nove sezone oddaje Slovenija ima talent, so se pod objavami hitro začeli pojavljati komentarji: "Brez Bizovičarja to ni to", "Upam, da Lado ostane" in "Če ni Lada, ni isto." Skrbi so bile odveč. V 11. sezoni za žirantsko mizo ostaja tudi Lado Bizovičar, ki bo edini žirant iz prejšnje sezone.

To pomeni, da bo Lado letos sedel ob treh povsem novih obrazih: Borutu Pahorju, Alyi in Nuški Drašček. Nova zasedba bo prinesla povsem svežo dinamiko in seveda veliko zabave.

Lado Bizovičar je četrti žirant Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Lado je skozi sezone postal eden najbolj prepoznavnih obrazov oddaje. S svojim humorjem, neposrednostjo in legendarnimi komentarji pogosto poskrbi za najbolj nepozabne trenutke oddaje. Prav zato si številni gledalci Slovenija ima talent sploh ne predstavljajo brez njega.

Še posebej zanimivo pa bo spremljati, kako se bo ujel z novimi sožiranti. Veliko radovednosti že vzbuja predvsem njegovo srečanje z Borutom Pahorjem, s katerim sta v preteklosti že večkrat sodelovala in se tudi javno prijateljsko zbadala. Pahor je nedavno na vprašanje, kdo izmed žirantov je po njegovem mnenju največji drama queen brez oklevanja izstrelil "Kdo drug kot Lado Bizovičar", ob vprašanju, kateri žirant pa bi se najbolje znašel v vlogi tekmovalca, je v šali dodal: "Lado, ker bi rad videl njegov talent, ampak ga nima," na kar mu Lado seveda ni ostal dolžen.

Bo Lado tisti, ki bo držal ravnotežje med tremi novimi žiranti? In ali ga bodo tudi letos talenti postavili v neprijetne situacije, bo morda na avdiciji ponovno padel z stola?

Odgovore bomo dobili že to jesen, ko se na POP TV vrača nova sezona oddaje Slovenija ima talent. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, še vedno priložnost, da stopijo na največji oder v Sloveniji – prijave so odprte le še do konca aprila.

