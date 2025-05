Brezskrbne počitnice na morju kot v Skrito v raju: To privoščimo vsem!

Skupaj z Zvezo Anita Ogulin bomo zbirali donacije, ki bodo omogočile letovanja, počitniška varstva in nepozabne trenutke na morju za otroke in družine iz socialno šibkejših okolij. Prvi skok v vodo, prvi zamahi brez rokavčkov ob spodbujanju mame in očeta – za te neprecenljive trenutke so številne družine prikrajšane.

"Poletne počitnice, ki bi morale biti čas sprostitve in veselja, za mnoge družine predstavljajo velik stres. Kaj narediti z otroki, ki jih zaradi službenih obveznosti starši ne morejo paziti? Kam naj gredo mladostniki iz kriznih centrov, kjer dom ni varen prostor? Otroci in družine potrebujejo našo podporo tudi poleti, zato smo izjemno veseli, da smo letos združili moči s POP TV in da bomo skupaj poskrbeli, da bo čim več otrok in družin iz socialno ogroženega okolja deležnih brezskrbnih in varnih počitnic," poudarja predsednica zveze Alenka Petkovšek .

Osebno boste lahko spoznali svoje najljubše igralce serije kar na dveh prizoriščih – 22. maja ob 17. uri v ljubljanskem Cityparku in 4. junija v Europarku Maribor.

Poletje, polno radosti in miru

Akcijo podpirajo tudi igralci serije Skrito v raju , ki je navdušila gledalce in postala ena najbolj priljubljenih serij pri nas. "Res sem vesel, da se je serija Skrito v raju povezala s tako lepim namenom in res pozivam vse gledalce, da pošljete SMS VERIGA5 ali VERIGA10 na 1919. S tem bomo omogočili družinam, da bodo imele brezskrbno poletje," je ob začetku akcije k donaciji pozval glavni igralec serije Skrito v raju Matej Zemljič .

"Zelo sem vesela, da bomo lahko pomagali in priskočili na pomoč z letovanji, varstvom in tudi počitnicami na morju. In kako se bolje približati družinam kot s serijo, ki jo spremlja skoraj vsaka slovenska družina," pravi Nuša Lesar , ki je že vrsto let ambasadorka akcije Veriga dobrih ljudi. POP TV, ki stoji za serijo Skrito v raju , z Zvezo Anita Ogulin namreč sodeluje že od leta 2019 v okviru programa Veriga dobrih ljudi, ki je doslej pomagal več kot 4.400 družinam in skoraj 15.000 posameznikom. Tokratni cilj je jasen – še več družinam omogočiti poletje, polno radosti in miru.

Kako pa so poletja preživljali naši znani obrazi?

"Vsako jutro me je pričakal list, na katerem je pisalo, da danes pobarvam naslednja dva metra ograje, pobrati je bilo treba češnje, olupiti krompir," se je spominjal naš voditelj Jani Muhič, Petra Kerčmar pa je dodala: "Če se nehamo šaliti-katrca, počasi do morja, sindikalna prikolica, voda, otroci v vodi, brez telefonov!" Jani pa nam je še povedal, da je bil kot otrok vedno pod vodo, kjer je plaval z masko in plavutkami: "To je bilo tako lepo!" Ker sta s Petro kot otroka zelo uživala, je naša voditeljica dodala: "To privoščiva vsem!"

"Veliko smo bili v hribih. Tam je bil vedno dober žur in še vedno grem rada v hribe. Velik del poletja sem preživela na kmetiji pri mami in pri atu, cukrček pa je bil, ko sva s sestro vsako leto šli v kolonijo v Pacugu. Imeli smo se super dobro in enkrat sem bila miss Pacuga!" pa se je svojih poletij v mlajših letih spominjala Ota Širca Roš, ki pravi: "Ni treba veliko, ampak ravno toliko, da se ustvarijo eni taki lepi, topli spomini, ki jih v sebi nosiš vse življenje!"

"Na enem otoku v Jadranu, kamor smo hodili v kamp, mislim, da takih ni več, ker ni bilo tekoče vode, WC-ji so bili takšni, da smo hodili z lavorji zajemat vodo, da smo lahko splahnili. Imeli pa smo dobro družbo, simpatični Italijani, tako da sami lepi spomini, čeprav ni bilo luksuza," pa nam je zaupala Nika Mulec, ki je dodala: "Veliko je, da lahko greš nekam drugam, da nisi ves čas doma in si nekje, kjer lahko uživaš-ali je to divja plaža ali peščena s sončniki-pomembno je, da se lahko prepustiš toku, stran od vrveža in pritiskov."

"Če staršev ni bilo, da so imeli čim več zaposlitve, da smo se lahko mi, naša klapa, družili. Ko pa smo bili mlajši, pa smo se veliko igrali igre Zemljo krast in z elastiko, ko pa smo bili starejši, pa smo se najraje igrali Kopalni vlak. To pomeni, da je imel vlak točno to relacijo, da te je peljal direktno na morje. Gor so bili kupeji, tako da se je družba zbrala, si gor naredila cel žur, potem pa smo prišli doirektno na morje, tam preživeli cel dan in potem zvečer nazaj. To je to!" pa se je svojih počitnic spominjala Jana Morelj.