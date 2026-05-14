Bulega z rekordom na češko dirko – ga sploh kdo lahko ustavi?

Nicolo Bulega je kot prvak mladinskega prvenstva Moto3 po prestopu v velike čevlje najnižje kategorije svetovnega motociklističnega prvenstva pokazal obete z dvojnimi stopničkami, a tega ni več ne nadgradil ne potrdil. V prvenstvu Moto2 ni pustil pečata, saj je v treh letih le nekajkrat posegel med najhitrejših deset. A "serijski" supersport motocikli so mu takoj sedli v roko! Po serijah stopničk v prvi sezoni v srednjem razredu prvenstva Superbike je naslednjo leto deklasiral tekmece in nato prestopil višje.

Že prva dirka med elito je z njegovo premierno zmago pokazala, da se rojeva nov šampion. Samo zvezdnik Toprak Razgatlioglu je dve leti uspel držati Bulego tik pod naslovom prvaka, v odsotnosti turškega dirkača pa letos Bulega nima konkurence. Neporažen po štirih prizoriščih pelje Ducati nazaj na vrh svetovnega prvenstva Superbike. In v Mostu lahko neverjetno motošportno serijo 16-ih zaporednih zmag dirkanja na najvišjem nivoju še poveča.

In če se že na tretjini letošnjega prvenstva zdi, da se bo Bulega (če ne bo poškodb) sprehodil do naslova prvaka, se seveda postavlja vprašanje, ali si po Toprakovem zgledu zasluži prestop v prvenstvo MotoGP. Lani je dobil možnost preizkusiti se na zaključnih evropskih dirkah za veliko nagrado in poskrbel za obe točki tovarniške ekipe Ducatija. V prihodnji sezoni bi si ga morali rdeči iz Bolgone predvsem zaradi izkušenj s Pirellijevimi gumami, ki prihajajo iz prvenstva Superbike v MotoGP, še kako želeti, ampak ...

Oba sedeža tovarniške ekipe Ducati bi naj bila v prvenstvu MotoGP za sezono 2027 zasedena, razen če Marc Marquez tekom letošnje sezone obupa nad svojimi poškodbami in nemočjo vrnitve na vrh. A večja težava je v tem, da Bulega ni karizmatičen dirkač, danes pa je žal tudi v (moto)športu imidž še kako pomembna lastnost. Ducati bi si ga želel kot testnega voznika, a Bulega se s (predvidenim) naslovom Superbike prvaka seveda ne vidi v takšni vlogi in bi naj bil v pogovorih z ekipo Trackhouse, kjer bi lahko zamenjal Oguro. A ne smemo pozabiti, da je malokomu uspel uspešen prestop iz prvenstva Superbike v MotoGP in da je letošnje prvenstvo šele na tretjini. Spomnimo – leta 2019 je Alvaro Bautista tako kot letos Nicolo Bulega zmagal na vseh dirkah uvodnih štirih prizorišč, a kljub temu ni osvojil prvenstva. Tudi zato bo morda dirka v Mostu lahko ključna ali celo prelomna.

