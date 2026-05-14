Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Bulega z rekordom na češko dirko – ga sploh kdo lahko ustavi?

Ljubljana, 14. 05. 2026 11.29 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
D.S.
Nicolo Bulega

Pred dirko v Mostu je vprašanje predvsem, ali lahko Nicolo Bulega še podaljša svojo rekordno serijo 16-ih zaporednih zmag v prvenstvu Superbike in kdo sploh je dirkač, ki "nenadoma" kraljuje v motociklističnem svetu.

Nicolo Bulega je kot prvak mladinskega prvenstva Moto3 po prestopu v velike čevlje najnižje kategorije svetovnega motociklističnega prvenstva pokazal obete z dvojnimi stopničkami, a tega ni več ne nadgradil ne potrdil. V prvenstvu Moto2 ni pustil pečata, saj je v treh letih le nekajkrat posegel med najhitrejših deset. A "serijski" supersport motocikli so mu takoj sedli v roko! Po serijah stopničk v prvi sezoni v srednjem razredu prvenstva Superbike je naslednjo leto deklasiral tekmece in nato prestopil višje.

Prenosi sobotnih in nedeljskih kvalifikacij in dirk Superbike Češke si oglej na VOYO!

Že prva dirka med elito je z njegovo premierno zmago pokazala, da se rojeva nov šampion. Samo zvezdnik Toprak Razgatlioglu je dve leti uspel držati Bulego tik pod naslovom prvaka, v odsotnosti turškega dirkača pa letos Bulega nima konkurence. Neporažen po štirih prizoriščih pelje Ducati nazaj na vrh svetovnega prvenstva Superbike. In v Mostu lahko neverjetno motošportno serijo 16-ih zaporednih zmag dirkanja na najvišjem nivoju še poveča.

Superbike Češka - ure prenosov na VOYO
Superbike Češka - ure prenosov na VOYO
FOTO: VOYO

Naslednja postaja: MotoGP?

In če se že na tretjini letošnjega prvenstva zdi, da se bo Bulega (če ne bo poškodb) sprehodil do naslova prvaka, se seveda postavlja vprašanje, ali si po Toprakovem zgledu zasluži prestop v prvenstvo MotoGP. Lani je dobil možnost preizkusiti se na zaključnih evropskih dirkah za veliko nagrado in poskrbel za obe točki tovarniške ekipe Ducatija. V prihodnji sezoni bi si ga morali rdeči iz Bolgone predvsem zaradi izkušenj s Pirellijevimi gumami, ki prihajajo iz prvenstva Superbike v MotoGP, še kako želeti, ampak ...

Oba sedeža tovarniške ekipe Ducati bi naj bila v prvenstvu MotoGP za sezono 2027 zasedena, razen če Marc Marquez tekom letošnje sezone obupa nad svojimi poškodbami in nemočjo vrnitve na vrh. A večja težava je v tem, da Bulega ni karizmatičen dirkač, danes pa je žal tudi v (moto)športu imidž še kako pomembna lastnost. Ducati bi si ga želel kot testnega voznika, a Bulega se s (predvidenim) naslovom Superbike prvaka seveda ne vidi v takšni vlogi in bi naj bil v pogovorih z ekipo Trackhouse, kjer bi lahko zamenjal Oguro. A ne smemo pozabiti, da je malokomu uspel uspešen prestop iz prvenstva Superbike v MotoGP in da je letošnje prvenstvo šele na tretjini. Spomnimo – leta 2019 je Alvaro Bautista tako kot letos Nicolo Bulega zmagal na vseh dirkah uvodnih štirih prizorišč, a kljub temu ni osvojil prvenstva. Tudi zato bo morda dirka v Mostu lahko ključna ali celo prelomna.

Prenose sobotnih in nedeljskih kvalifikacij in dirk Superbike Češke si oglej na VOYO, ki omogoča tudi oglede za nazaj. Prenosi so dostopni na televiziji, računalniku, tablici ali telefonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vse se začne na VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Superbike SBK Nicolo Bulega Superbike Češka motošport
Moskisvet.com To je najhitrejši najstnik na dveh kolesih
24ur.com Izjemni Čeh po rekordu: lahko bi vrgel še malo dlje
24ur.com Polni hvale na račun Pogačarja: 'Dober človek, vodja, vse ima pod nadzorom'
24ur.com Lanskoletni prvak o Pogačarju: To je šele začetek. Močnejši je kot kdaj koli prej
24ur.com Dirka motoGP v Le Mansu malo tudi slovenska
24ur.com Quartararo: Po Jerezu sem spet dobil voljo do 'življenja'
24ur.com Bo Bautista obranil naslov prvaka, ali ga lahko Razgatlioglu preseneti?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
vizita
Portal
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713