'Če mi oba ponudita vrtnico, bom zavrnila Karlovo'

Čeprav bodo dekleta vesela, da sta jih fanta obiskala v vili, se bodo mnoge spraševale, kaj ta nepričakovan prihod pravzaprav pomeni. "Zveni kot nekaj negativnega," bo komentirala ena izmed njih. Pogovori bodo hitro postali resni. Ena izmed kandidatk bo brez zadržkov rekla: "Hladen si, ne posvečaš mi pozornosti." Spet druga bo priznala, da med njo in Karlom obstaja napetost, ki vodi v naslednji korak: "Čutim, da je med nama nekaj, in vem, da bi moral biti naslednji korak poljub."

Napetosti ne bo manjkalo niti na koktajl zabavi. Medtem ko bodo nekatera dekleta vse bolj odkrito govorila o svojih občutkih, bodo druge priznale, da so popolnoma zmedene. "Počutim se izgubljeno. Malo sem se izgubila v vsem tem, pa tega nisem želela," bo priznala ena izmed kandidatk.

Večer se bo končal s ceremonijo vrtnic, ki bo ponovno prinesla težke odločitve in solze. Nato bo eden od fantov razkril povsem novo presenečenje – vrtnice v treh različnih barvah, ki bodo pokazale, kako prepričani so v svoja čustva. "Zakaj bi se jaz spremenila samo zato, da dobim barvo vrtnice?" se bo vprašalo eno izmed deklet.