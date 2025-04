Člana ekipe Gozd strahov navdušila v nemškem šovu Talentov

"To imam vedno v žepu za takšne priložnosti, kakršne se nam odpirajo zadnje čase," nam je povedal Peter Flegar , član ekipe Gozd strahov. "Imeli smo to čast, da so nas po nastopu v Ameriki in nastopanju po celi Sloveniji povabili tudi v Nemčijo, kjer smo prestrašili tudi nemško občinstvo oziroma nemške žirante," je še povedal za našo ekipo.

Koga pa so tokrat najbolj prestrašili? "Zagotovo Brucea, ki se je na mizo postavil oziroma od strahu usedel na mizo, ampak se mi zdi, da so bili kar vsi dodobra prestrašeni in navdušeni nad čarovnijami," je razkril Peter, ki je nadaljeval: "Na srečo je Dieter izbral pravi balon in nismo nad Bruceom razbili balona s črvi, tako da je rešil dan, bi se lahko reklo. Meni so se zdeli kar zanimirani oziroma so uživali v nastopu in so tudi lepo pohvalili. Bili smo zelo lepo presenečeni."

Kljub temu, da so dobili štirikrat DA, pa se na koncu ni izšlo. "Na žalost so bili naši načrti za finale – Nemci namreč nimajo polfinala vmes – preveč ambiciozni in sva hotela Dieterja na pol prerezati, tako da so se malo prestrašili, ampak imamo v teku že nova povabila za ostale šove, tako da se veselimo prihodnjih izzivov," nam je povedal Peter.