Čustva prihajajo v ospredje: 'Mora razumeti, da nisem kot druga dekleta'

Ljubljana, 29. 01. 2026 20.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Sanjski moški Hrvaške

Nove epizode šova Sanjski moški Hrvaške prinašajo nemir v vilo. Medtem ko nekatera dekleta čakajo na nove zmenke, druga skušajo prebroditi razočaranja. Več izveste v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške na VOYO.

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je že na voljo na VOYO.

Nov dan v Sanjskem moškem Hrvaške prinese pogovore o vtisih z zmenkov in ugibanja o tem, kaj se je v resnici zgodilo. "Vse smo si med seboj konkurenca, še posebej pri zmenkih," prizna ena od deklet, druga pa doda, da ji je pomembno slišati izkušnje ostalih, saj za pogovor s sanjskima pogosto zmanjka časa.

Prihod novega pisma v hišo vnese spremembo razpoloženja. Nekatera dekleta se novega srečanja razveselijo, druga pa razočaranja ne morejo skriti. "Zelo mi je bilo hudo, ko sem morala brati njihova imena," iskreno pove ena izmed njih. Kljub temu se nekatere odločijo, da bodo ostale mirne: "Ugotovila sem, da ima vsaka svojo taktiko, zato se bomo vsaka borile na svoj način."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Skupno snemanje prinese veliko zabave, a tudi nekaj nelagodnih trenutkov. Medtem ko se nekatere znajdejo brez težav, se druge v nastali situaciji ne počutijo najbolje. "Sem komunikativna, a znam prepoznati, kdaj je treba postaviti mejo," pove ena od kandidatk.

V vili se hkrati odvijajo tudi pogovori o vedenju posameznih deklet. "Najprej jo opravlja, potem se pobotata, nato se dogovorita, da ne bosta prijateljici ...," pripomni ena, druga pa doda: "Tega si ne jemljem k srcu in se s tem ne obremenjujem – kot da ne obstaja."

Z nadaljevanjem dneva čustva postajajo vse izrazitejša. Nekatera dekleta priznajo, da se s konkurenco težko spopadajo, druga pa odkrito govorijo o svojih občutkih. "Ne vidim se kot vsiljivo osebo, a v tej situaciji mi je vse skupaj težko sprejeti," zaupa ena. Druga pa jasno poudari: "Mora razumeti, da nisem kot druga dekleta, in me sprejeti takšno, kot sem."

Večer nekaterim dekletom prinese poglobljene pogovore s sanjskima, ki razjasnijo nekatere doslej odprte stvari. Nekateri odnosi se poglobijo, drugi pa ostajajo negotovi. "Mislim, da je imel najin pogovor večjo težo kot ena sama vrtnica," sklene ena izmed deklet. Še ena večerja se zaključi z občutkom, da se odnosi spreminjajo iz zmenka v zmenek in da bodo prihodnja druženja odločilna. Več izveste v novi epizodi šova Sanjski moški Hrvaške na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške VOYO resničnostna oddaja sanjski moški
