Čustva uhajajo izpod nadzora: Bežim, a ne morem pobegniti

Nekatere kandidatke se še vedno ne morejo odločiti samo za enega sanjskega moškega, čustva, ki jih doživljajo, pa jih močno begajo: "Mislim, da do njega začenjam čutiti rahla čustva in to mi ni v redu, ker pred tem bežim, a ne morem pobegniti."

Dekleta, ki so osvojila zlate ključe, so dobila priložnost, da jih izkoristijo. A ena izmed njih se bo vprašala, ali je sploh na pravem mestu ali pa je svojega sanjskega napačno ocenila. Z njegove strani se mi to ne zdi iskreno. "Ne morem sprejeti, da je z njegove strani karkoli resnega," bo dejala.