Čustva uhajajo izpod nadzora: Bežim, a ne morem pobegniti

Ljubljana, 11. 03. 2026

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Nepričakovanih priznanj je vse več, čustva pa uhajajo izpod nadzora. Celotna vila znova komentira odnos dveh kandidatk. Njuna dejanja vznemirjajo ostala dekleta – je to dvoličnost, iskrenost ali nekaj tretjega? Novi skupinski zmenki bodo v znamenju iskrenih priznanj, ki bodo nekatera dekleta pustila v šoku.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Nekatere kandidatke se še vedno ne morejo odločiti samo za enega sanjskega moškega, čustva, ki jih doživljajo, pa jih močno begajo: "Mislim, da do njega začenjam čutiti rahla čustva in to mi ni v redu, ker pred tem bežim, a ne morem pobegniti."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Dekleta, ki so osvojila zlate ključe, so dobila priložnost, da jih izkoristijo. A ena izmed njih se bo vprašala, ali je sploh na pravem mestu ali pa je svojega sanjskega napačno ocenila. Z njegove strani se mi to ne zdi iskreno. "Ne morem sprejeti, da je z njegove strani karkoli resnega," bo dejala.

Romanca gre proti vrhuncu
Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške voyo pop tv
