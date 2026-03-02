Dan v vili se znova konča z ogromnim presenečenjem

Po ceremoniji vrtnic in izločitvi še enega dekleta v hiši vlada nekoliko otožno vzdušje. Njene prijateljice ne skrivajo žalosti, a zavedajo se, da se mora šov nadaljevati. Delitve med dekleti so vse bolj očitne. Čeprav ekip ni več, se na vsakem koraku sliši tiho šepetanje o tem, katera je izbrala Petra in katera Karla .

V vilo prispejo nova pisma, ki bodo nekatera dekleta nekoliko zmedla. Karlo pripravlja skupinski zmenek s tremi kandidatkami, Petar pa bo vse presenetil, saj se je odločil dan preživeti le z eno! Ima že svojo favoritko ali se v ozadju skriva kaj drugega?

Zabavne aktivnosti, ki sta jih sanjska moška pripravila za svoje dame, jih bodo pritegnile in navdušile, vendar je Karlov skupinski zmenek vseeno ostal v senci rivalstva dveh deklet, ki strupenih puščic niti najmanj nista skrivali.

"Morda boš ti naslednja odšla," bo ena dama podrezala drugo, ta pa ji ne bo ostala dolžna: "Ne boš še gledala mojega hrbta, ko odhajam, čeprav je lep, tokrat se ti ne bo posrečilo. Vse nas po hiši ignoriraš, potem pa se pritožuješ, da te nihče ne sprejema."

Medtem sta v vili dve prijateljici vodili iskren pogovor. Ena izmed njiju sumi, da sta se odločili boriti za istega moškega, in ni prepričana, kako se bo zaradi tega njun odnos razvijal naprej, saj se prebuja tudi ljubosumje. "Počutila sem se izdano," bo priznala ena.