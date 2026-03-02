Naslovnica
Dan v vili se znova konča z ogromnim presenečenjem

Ljubljana, 02. 03. 2026 19.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Karlo

Po napeti noči se v vili Sanjskega moškega nadaljujejo presenečenja. Nova pisma povzročijo zmedo, medtem ko Karlo pripravlja skupinski zmenek, Petar pa se odloči za intimno druženje z izbrano kandidatko, kar zaostri rivalstvo med dekleti in sproži nova vprašanja o njihovih odnosih.

Po ceremoniji vrtnic in izločitvi še enega dekleta v hiši vlada nekoliko otožno vzdušje. Njene prijateljice ne skrivajo žalosti, a zavedajo se, da se mora šov nadaljevati. Delitve med dekleti so vse bolj očitne. Čeprav ekip ni več, se na vsakem koraku sliši tiho šepetanje o tem, katera je izbrala Petra in katera Karla.

Tekmovalke
FOTO: VOYO

V vilo prispejo nova pisma, ki bodo nekatera dekleta nekoliko zmedla. Karlo pripravlja skupinski zmenek s tremi kandidatkami, Petar pa bo vse presenetil, saj se je odločil dan preživeti le z eno! Ima že svojo favoritko ali se v ozadju skriva kaj drugega?

Zabavne aktivnosti, ki sta jih sanjska moška pripravila za svoje dame, jih bodo pritegnile in navdušile, vendar je Karlov skupinski zmenek vseeno ostal v senci rivalstva dveh deklet, ki strupenih puščic niti najmanj nista skrivali.

"Morda boš ti naslednja odšla," bo ena dama podrezala drugo, ta pa ji ne bo ostala dolžna: "Ne boš še gledala mojega hrbta, ko odhajam, čeprav je lep, tokrat se ti ne bo posrečilo. Vse nas po hiši ignoriraš, potem pa se pritožuješ, da te nihče ne sprejema."

Medtem sta v vili dve prijateljici vodili iskren pogovor. Ena izmed njiju sumi, da sta se odločili boriti za istega moškega, in ni prepričana, kako se bo zaradi tega njun odnos razvijal naprej, saj se prebuja tudi ljubosumje. "Počutila sem se izdano," bo priznala ena.

Petar
Petar
FOTO: VOYO

Petar in njegova izbranka bosta uživala v družbi drug drugega ter priznala, da jima je skupni čas manjkal. Karlo pa bo po skupinskem zmenku z eno srečnico nadaljeval dan: izbral bo dekle, ki je doslej ni imel priložnosti bolje spoznati, a je javno priznala, da se močno zanima zanj. Ne bo trajalo dolgo, da bosta ugotovila, kako zelo sta si podobna in kako preprosto drug drugega spravljata v smeh.

Konec večera bo nekaterim dekletom prinesel tudi vrtnico – vendar povsem nove barve, kar jih bo pustilo odprtih ust. "Kaj je to? Kaj pomeni ta vrtnica? Zdaj sem res pod stresom!" se bodo spraševala dekleta.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
