Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

David Amaro navdušil v finalu hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas

Zagreb, 01. 06. 2026 16.16 pred 38 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
David Amaro

Slovenski pevec David Amaro je sodelovanje v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas zaključil z interpretacijo pesmi nekdanjega francoskega evrovizijskega predstavnika Slimanea in z njo navdušil. Kljub temu da ni zmagal, nam je povedal, da je bilo sodelovanje v šovu zanj odlična izkušnja, ki jo zaključuje utrujen, a zelo zadovoljen.

David Amaro se je v finalni oddaji hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas prelevil v francoskega pevca Slimana in izvedel njegovo evrovizijsko uspešnico Mon Amour. Z umirjeno, a čustveno interpretacijo je na oder prinesel pridih Evrovizije, njegov nastop pa ni navdušil le žirije, temveč tudi gledalce.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu da se mu je zmaga na koncu izmuznila, pravi, da ni nič narobe s tem: "Želel sem si jo in mislim, da bi bilo čisto pošteno, če bi zmagal, ni pa nič narobe s tem, da nisem. Na koncu sem izvedel nastop, na katerega sem ponosen in je predstavil mene, Davida Amara, takšnega, kot sem. Skozi celo sezono me je malo zmotilo, da so ljudem v oči bolj padle moje ženske imitacije, ki so bile samo moja služba. To so mi dali in sem moral oddelati, kar sem naredil dobro, nikakor pa to ni nekaj, v čemer sem najboljši. Najboljši sem v petju, v močnih vokalih in sem vesel, da je finale to pokazalo. Ker lahko bi se zgodilo, da ne bi bil v finalu, ljudem bi pa ostalo v spominu nekaj drugega kot to, kar realno sem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot nam je povedal, je bil presenečen in vesel, da so mu ustvarjalci šova odobrili izbiro pesmi in imitacijo francoskega pevca. "To je nastop, za katerega sem imel najmanj treme in sem bil najbolj sproščen. Bila je prava izbira. V tem šovu sem imel štiri imitacije, ki so se dotikale Evrovizije. Če bi kdaj šel in verjamem, da se bo to nekega dne zgodilo, bi bil to nastop in pesem, ki bi predstavljal mene in konec koncev tudi našo državo," nam je povedal Amaro in dodal, da si želi nekega dne Slovenijo zares zastopati tudi na tem največjem glasbenem tekmovanju v Evropi. Pevec je poudaril, da po nastopu v hrvaškem šovu tudi ve, da bi ga Slovenci pri tem podprli, kar se je izkazalo tudi sedaj.

"Imel sem tako lepo podporo iz Slovenije, da je to neverjetno. Po tem vidim, da zmoremo. Če bi tako pokazali podporo tistim, ki nas zastopajo na Evroviziji, bi marsikdaj prišli veliko dlje," meni Amaro, ki je po zaključku šova deležen veliko pozornosti, za katero pa pravi, da gre le za evforijo, pravi rezultati pa se bodo pokazali šele čez nekaj časa.

Preberi še David Amaro 'zrušil' španski splet: Ljudje mi pišejo vsako minuto

"Pristaš nekega evforičnega stanja niti nisem. Seveda mi pozornost paše in sem je vesel, saj to pomeni, da sem naredil nekaj dobrega, kar se kaže tudi v tem, da se vstopnice za moje koncerte lepo prodajajo. Kljub temu da sem bil pripravljen na to, da bom deležen neke pozornosti, pa se na meni kaže tudi utrujenost, ampak s koncem šova se je sestavila ena lepa sestavljanka in sem zelo ponosen, da sem ga imel. Čeprav nisem zmagal, vem, da me je začutil cel Balkan in sem zelo vesel za to," nam je še povedal David.

david amaro znan obraz ima svoj glas pevec finale tv oddaja šov

Melani Mekicar: Morda sem se na Talentih zaljubila v medijski svet

24ur.com Domen Kljun: Zaradi bolezni sem bil pred nastopom precej živčen
24ur.com David Amaro navdušil Severino v hrvaškem šovu Superstar
24ur.com Manuel Perhavec: S petjem osvajam srca Slovencev
24ur.com David Amaro v šovu Superstar znova navdušil, a ostal brez finala
24ur.com Hrvaški evrovizijski predstavnik: Klemen Slakonja bo nedvomno osvojil srca ljudi
Zadovoljna.si Slovenec se je prelevil v znano pevko in navdušil občinstvo
24ur.com David Amaro med top 12 v hrvaškem šovu Superstar
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
01. 06. 2026 16.27
Bravo!
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Znova višje plače v javnem sektorju
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744