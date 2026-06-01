David Amaro navdušil v finalu hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas

David Amaro se je v finalni oddaji hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas prelevil v francoskega pevca Slimana in izvedel njegovo evrovizijsko uspešnico Mon Amour. Z umirjeno, a čustveno interpretacijo je na oder prinesel pridih Evrovizije, njegov nastop pa ni navdušil le žirije, temveč tudi gledalce.

Kljub temu da se mu je zmaga na koncu izmuznila, pravi, da ni nič narobe s tem: "Želel sem si jo in mislim, da bi bilo čisto pošteno, če bi zmagal, ni pa nič narobe s tem, da nisem. Na koncu sem izvedel nastop, na katerega sem ponosen in je predstavil mene, Davida Amara, takšnega, kot sem. Skozi celo sezono me je malo zmotilo, da so ljudem v oči bolj padle moje ženske imitacije, ki so bile samo moja služba. To so mi dali in sem moral oddelati, kar sem naredil dobro, nikakor pa to ni nekaj, v čemer sem najboljši. Najboljši sem v petju, v močnih vokalih in sem vesel, da je finale to pokazalo. Ker lahko bi se zgodilo, da ne bi bil v finalu, ljudem bi pa ostalo v spominu nekaj drugega kot to, kar realno sem."

Kot nam je povedal, je bil presenečen in vesel, da so mu ustvarjalci šova odobrili izbiro pesmi in imitacijo francoskega pevca. "To je nastop, za katerega sem imel najmanj treme in sem bil najbolj sproščen. Bila je prava izbira. V tem šovu sem imel štiri imitacije, ki so se dotikale Evrovizije. Če bi kdaj šel in verjamem, da se bo to nekega dne zgodilo, bi bil to nastop in pesem, ki bi predstavljal mene in konec koncev tudi našo državo," nam je povedal Amaro in dodal, da si želi nekega dne Slovenijo zares zastopati tudi na tem največjem glasbenem tekmovanju v Evropi. Pevec je poudaril, da po nastopu v hrvaškem šovu tudi ve, da bi ga Slovenci pri tem podprli, kar se je izkazalo tudi sedaj. "Imel sem tako lepo podporo iz Slovenije, da je to neverjetno. Po tem vidim, da zmoremo. Če bi tako pokazali podporo tistim, ki nas zastopajo na Evroviziji, bi marsikdaj prišli veliko dlje," meni Amaro, ki je po zaključku šova deležen veliko pozornosti, za katero pa pravi, da gre le za evforijo, pravi rezultati pa se bodo pokazali šele čez nekaj časa.