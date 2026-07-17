David Amaro o nastopu v hrvaški oddaji: Nikoli se nisem 'šparal'

Davida Amara poznamo kot izjemnega vokalista, že pred leti pa je v oddaji Znan obraz ima svoj glas dokazal, da je tudi izjemen imitator. Kot prvi in edini na svetu je pred meseci navduševal tudi v hrvaški različici omenjenega šova. "V to se moraš spustiti brezbrižno, brez pričakovanj, a pričakovati nepričakovano. Ne boš vsak teden sproščen, boš pa se imel možnost predstaviti tako, kot v nobenem drugem šovu," je povedal po izkušnji.

David Amaro je prvi in edini pevec, ki je v oddaji nastopil v dveh različnih državah. FOTO: Matic Gabriel

32-letnik je bil zaradi šova v zadnjih mesecih razpet med Ljubljano in Zagrebom, a kot poudarja, v hrvaški prestolnici ne bi želel ostati. "V svojem življenju sem se že tolikokrat selil, da sem se naučil, da je moje gnezdo v Sloveniji. Da je to moj dom, ostalo pa so destinacije, kamor me ponese, ker mi življenje ponuja raznorazne priložnosti, da se še dokažem. Zagreb je bil to," je povedal.

David Amaro kot Ceca v oddaji Znan obraz ima svoj glas. FOTO: Miro Majcen

S svojimi nastopi je navduševal vse od prve oddaje, v kateri je v vlogi španske pevke Melody celo zmagal. "Zelo sem bil presenečen nad odzivom Španije, po drugi strani pa ne, saj so mojo pesem, ki sem jo pred leti pel na Emi, najbolje sprejeli v Španiji. Očitno nekaj španskega imam, verjetno je to ta vročekrvnost. Verjetno so to začutili. Jaz se na odru nikoli ne šparam, grem od začetka do konca in kar bo, bo. Če to pomeni, da se bom osmešil, kar se mi je že zgodilo v karieri, se pač bom. Mislim, da ni hujšega, kot če greš na oder in si vanilija," je slikovito povedal.

Si je predstavljal, da bo njegovo sodelovanje v šovu doživelo tako pozitiven odziv širom Balkana? "Ko se je oddaja začela predvajati, še ni bil bum. Do konca sezone sem moral še veliko delati. Res je, da sem že v prvi oddaji odnesel lovoriko, a še vedno se mi je zdelo, da to še ni to. Zato sem do konca sezone poskrbel, da sem dal svoj pečat in moja želja je bila, da ljudjem odprem spomin v Sloveniji na moje nastope v slovenski različici. Mislim, da sem uspel," je priznal in dodal, da si je s tem želel odpreti tudi trg.

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Čeprav v imitacijah uživa, mu niso bili vsi pevci povsem pisani na kožo. "Ja, zelo uživam, a je težko, ker ne predstavljaš sebe. Si en lik in enostavno moraš tudi malo igrati, malo se pretvarjati," je povedal in dodal: "Mislim, da sem uspel ljudi prepričati, da sem vedno užival, čeprav ni bilo tako. Res mi je šov dal ogromno, a nisem bil v vsakem nastopu jaz, jaz. A mi je bil to tudi izziv, ker sem pri vsakem nastopu poskrbel, da dodam en ščepec sebe in da v vsem najdem en užitek. To je paradoks."

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Če bi moral izbrati enega od pevcev, ki jih je imitiral v hrvaški različici šova, ne potrebuje veliko pomišljati. "Moj najljubši je bil zadnji lik, Francoz Slimane, ta je bil zame. Zelo bi bil žalosten, če bi zapustil šov brez tega nastopa. Mislim, da bi me tudi ljudje doživljali drugače, še vedno sem najprej pevec, potem pa se lahko hecamo," je bil iskren, obenem pa je razkril, da se pogosto zgodi, da pevci hodijo v take šove, da bi pokazali, kako pojejo, a v resnici ne gre za tovrsten format. "To je tekmovanje igre, plesa in imitacije. S tem sem se moral malo boriti," se je zasmejal.

Mu pa šov ni odprl le vrat na Hrvaškem, ampak tudi širše. Še posebej veliko pa mu pomeni odziv ljudi, ki jih je imitiral. "Javilo se je ogromno ljudi, Doris Dragović, Tony Cetinski, Lepa Brena me je celo klicala. Vse to so res pohvale. Mislim, da, če ne bi bilo tega, niti sam danes ne bi tako samozavestno govoril o oddaji. Človek potrebuje potrditev v življenju, predvsem od tistega človeka, ki si ga imitiral. Predvsem pa mi je bilo všeč, ker sem dobil potrditve od tistih, pri katerih sem z nastopom najbolj tvegal. To je samo dokaz, da moraš tvegati v življenju," je prepričan.

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Ni pa prejel le pohval za svoje delo, temveč mu je oddaja dala celo nova poznanstva in poslovna sodelovanja. "Iz šova nisem želel priti kot imitator, ker jaz to nisem. Ljudem sem želel dati vedeti, da sem pevec. Po imitaciji Halida Bešlića me je kontaktiral Geronimo in napisal mojo najnovejšo pesem Zbog tebe. Moram priznati, da sem lepo profitiral s tem šovom," se je nasmehnil in dodal: "Živim svoje sanje. Moram priznati, da je za velik del tega, da jih živim, zaslužna slovenska različica oddaje Znan obraz ima svoj glas. Takrat sem postal uveljavljen pevec v Sloveniji."