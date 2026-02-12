Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Dekleta in sanjska moška v šoku: Ni pošteno, da se zgodi kaj takega

Zagreb, 12. 02. 2026 19.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Karlo

Po napeti podelitvi vrtnic se v vili sanjskega moškega prah ne poleže. Kljub prepričanju o miru po odhodu ene izmed kandidatk razprave o vedenju deklet ponovno razdelijo hišo. Zmenki, ki bi morali biti sproščeni, prinesejo nepričakovane poteze, ki šokirajo vse.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Podelitev vrtnic je še vedno glavna tema v vili. Medtem ko je ena od deklet priznala, da ji je odleglo, ker je kljub tremi ostala v šovu in prejela vrtnico, so druge brez zadržkov komentirale odhod sostanovalke. "Naša vohljačka je zapustila hišo," je pripomnila ena izmed njih, prepričana, da bo zdaj v vili mirneje.

Maria
Maria
FOTO: VOYO

A mir ni trajal dolgo. Razprave o vedenju nekaterih kandidatk so znova razdelile hišo. "Preveč je glasna, kar me malo spravlja v stres," je dejala ena, druga pa je bila še ostrejša: "Če ne bo delala na sebi, bo prerasla v pravo opravljivko."

Novo pismo je naznanilo začetek skupinskih zmenkov. Ena skupina je uživala v morski pustolovščini. "Dan je čudovit, vse je čudovito – lepšega zmenka si sploh ne bi mogla predstavljati," je priznala ena od deklet. Druga skupina pa se je podala na adrenalinsko vožnjo, kjer so dekleta doživljala izjemno močna čustva. "Iskreno, ni mi bilo vseeno," je priznala ena od kandidatk, drugo pa je mučila ljubosumnost: "Pozornost bi morali nameniti vsem." Napetost je bila čutiti v zraku, eni izmed deklet pa je situacija postala celo nekoliko neprijetna.

Druženje
Druženje
FOTO: VOYO

Idilo na obeh zmenkih so prekinile nepričakovane poteze, ki so šokirale tako dekleta kot sanjska moška. "Bilo mi je žal deklet. Do njih ni pošteno, da se zgodi kaj takega," je kasneje komentiral eden od njiju. "Na splošno, dan je uničen," je dejala ena izmed kandidatk, medtem ko so druge ostale zmedene in prizadete.

Večer je prinesel poskuse umirjanja razmer in nove pogovore. Stari spori so dobili novo poglavje, napetosti so znova privrele na površje, čustva pa so iz trenutka v trenutek vse močnejša.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške tv oddaje VOYO POP TV
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrita lestvica minimalnih plač v EU za leto 2026. Kje je Slovenija?
Regres 2026 občutno višji
Regres 2026 občutno višji
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
moskisvet
Portal
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534