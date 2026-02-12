Dekleta in sanjska moška v šoku: Ni pošteno, da se zgodi kaj takega

Podelitev vrtnic je še vedno glavna tema v vili. Medtem ko je ena od deklet priznala, da ji je odleglo, ker je kljub tremi ostala v šovu in prejela vrtnico, so druge brez zadržkov komentirale odhod sostanovalke. "Naša vohljačka je zapustila hišo," je pripomnila ena izmed njih, prepričana, da bo zdaj v vili mirneje.
A mir ni trajal dolgo. Razprave o vedenju nekaterih kandidatk so znova razdelile hišo. "Preveč je glasna, kar me malo spravlja v stres," je dejala ena, druga pa je bila še ostrejša: "Če ne bo delala na sebi, bo prerasla v pravo opravljivko."
Novo pismo je naznanilo začetek skupinskih zmenkov. Ena skupina je uživala v morski pustolovščini. "Dan je čudovit, vse je čudovito – lepšega zmenka si sploh ne bi mogla predstavljati," je priznala ena od deklet. Druga skupina pa se je podala na adrenalinsko vožnjo, kjer so dekleta doživljala izjemno močna čustva. "Iskreno, ni mi bilo vseeno," je priznala ena od kandidatk, drugo pa je mučila ljubosumnost: "Pozornost bi morali nameniti vsem." Napetost je bila čutiti v zraku, eni izmed deklet pa je situacija postala celo nekoliko neprijetna.
Idilo na obeh zmenkih so prekinile nepričakovane poteze, ki so šokirale tako dekleta kot sanjska moška. "Bilo mi je žal deklet. Do njih ni pošteno, da se zgodi kaj takega," je kasneje komentiral eden od njiju. "Na splošno, dan je uničen," je dejala ena izmed kandidatk, medtem ko so druge ostale zmedene in prizadete.
Večer je prinesel poskuse umirjanja razmer in nove pogovore. Stari spori so dobili novo poglavje, napetosti so znova privrele na površje, čustva pa so iz trenutka v trenutek vse močnejša.
