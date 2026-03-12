Naslovnica
'Dekleta, ki se odločijo samo za enega, so reve brez samozavesti'

Ljubljana, 12. 03. 2026 18.02 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Noč brez kamer je pustila močan pečat na odnosih v vili. Pogovori so razkrivali nove simpatije, pa tudi nove dvome. Napet večer se je končal še z eno ceremonijo vrtnic, odločitve sanjskih moških pa so dekleta znova razdelile.

Noč brez kamer je pustila močan pečat na odnosih v vili. Petar je bil zadovoljen s svojo odločitvijo in priznal: "Vesel sem, da sem noč preživel z njo, njena prisotnost mi je res prijala." Po vrnitvi v vilo so bile reakcije deklet burne. "Po mesecu in pol s Karlom ter jamranju in jokanju je potrebovala 24 ur, da je šla prespat. To je vse, kar vem o njej – željna je pozornosti in če je nima, joka v kotu," je razočarano komentirala ena od kandidatk.

Napetosti niso popuščale niti, ko sta se pojavila Petar in Karlo. Pogovori so razkrivali nove simpatije, pa tudi nove dvome. "Vse, kar se tukaj dogaja, so negotovost in kompleksi, tako je že od prvega dne. Taktika – nič točk," je o vzdušju v hiši sklenila ena od deklet.

Nekatere so se odločile igrati na dve strani, medtem ko so druge odkrito priznale svoje namere. "Dekleta, ki zavračajo vrtnice in se odločijo samo za enega, so reve brez samozavesti. Zavračanje vrtnic zato, ker želiš biti všeč nekomu drugemu – malo stopi na realna tla," je brez zadržkov sporočila ena od kandidatk.

Napet večer se je končal še z eno ceremonijo vrtnic, odločitve sanjskih moških pa so dekleta znova razdelile. Po dolgem pričakovanju sta na koncu brez vrtnice ostali dve kandidatki – a ena je nazadnje dobila obe.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Sanjski moški Hrvaške
