'Dekleta me dojemajo kot grožnjo. Okoli dobrega konja se kadi'

Novo jutro v vili je prineslo iskrene pogovore med dekleti. Nekatere so si med seboj delile nasvete, druge pa opravljale tekmice. "Misliš, da te pri njem nič ne moti zato, ker ga nisi dovolj spoznala?" je ena kandidatka vprašala drugo, ki je jasno sporočila, da je izbrala svojega sanjskega moškega in nanj nima nobene pripombe.

Na vrsti je bil nov skupinski zmenek, ki prinaša svojevrstno presenečenje, ki so ga dekleta pozdravila z velikim odobravanjem. "To je odlična priložnost za umiritev napetosti in nervoze pred ceremonijo," so se strinjale. Ko sta Karlo in Petar predstavila pravi mali športni izziv, se je tekmovalni duh zelo hitro prebudil.

Prav vsa dekleta so se želela dokazati, nekatere so flirtale z obema, ena pa se je še posebej trudila biti v središču pozornosti, kar pri večini ni naletelo na odobravanje: "Ona pušča vrata odprta tako za Petra kot za Karla, pa kjer ji uspe – ji uspe. Gredo mi na živce dekleta, ki nimajo dostojanstva."

Skupinski zmenek je bil tudi priložnost za pogovore na samem, ena od deklet pa je pokazala svojo bolj veselo plat in priznala, da ji je žal, ker prej ni pokazala več zanimanja za Karla. Ena dama pa je pokala od samozavesti in komaj čakala svojih pet minut: "Večina deklet me dojema kot veliko grožnjo. Ko sem rekla, da mi je Karlo všeč, so se ustrašile. Okoli dobrega konja se dviguje prah."

Ena od deklet je še naprej skrivala svoja čustva in se pred drugimi povsem umaknila, a ko jo je njen sanjski moški povabil na samo, je sledilo več poljubov kot pogovora. "Najina zgodba je kot iz filma. Včasih se vprašam, kako srečna sem, da se borim za takšnega moškega."