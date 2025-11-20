Svetli način
Delovna akcija se vrača: 'Razpiramo krila, da še bolj pomagamo!'

Ljubljana, 20. 11. 2025 11.50 | Posodobljeno pred 23 minutami

Delovna akcija je v preteklih osmih sezonah spremenila življenja številnih družin in posameznikov, ki so se soočali s težkimi bivalnimi pogoji, v deveti sezoni pa se vrača tudi z željo po doprinosu lokalnemu okolju. Voditeljica Ana Praznik je razkrila, da bodo skupaj z ekipo tokrat pomagali tudi krajem in društvom, prijavnice za novo sezono pa so že odprte.

Delovna akcija se po osmih uspešnih sezonah vrača, tokrat v nekoliko spremenjeni obliki. A da bodo zgodbe posameznikov našli pot do src gledalk in gledalcev ter zaživeli lepše življenje, je najprej potrebna prijava. To lahko naredi vsak za vsakogar, sporoča voditeljica Ana Praznik, ki priznava, da je oddaja v tem času postala del njene osebnosti.

Ana Praznik se že veseli 9. sezone Delovne akcije in poziva k prijavi.
Ana Praznik se že veseli 9. sezone Delovne akcije in poziva k prijavi. FOTO: POP TV

"Seveda bomo pomagali posameznikom in družinam na način kot smo vajeni. Letos pa k prijavam pozivamo tudi skupnosti, kar pomeni: če poznate koga, ki se res trudi za dobrobit lokalnega okolja, morda gasilsko društvo, društvo za zapuščene živali, slabo urejeni domovi za starejše ... pomagajmo tudi tistim, ki pomagajo!"

Tudi zato Ana verjame, da nova sezona prinaša dodaten doprinos k zavedanju pomena lokalnega okolja, da bomo spoznali kraje, društva in ljudi, ki nesebično pomagajo drugim, ter videli, zakaj je njihova vloga v okolju tako pomembna.

Prijavnice za deveto sezono Delovne akcije so že odprte!

