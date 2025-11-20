Delovna akcija se vrača: 'Razpiramo krila, da še bolj pomagamo!'

Delovna akcija se po osmih uspešnih sezonah vrača, tokrat v nekoliko spremenjeni obliki. A da bodo zgodbe posameznikov našli pot do src gledalk in gledalcev ter zaživeli lepše življenje, je najprej potrebna prijava. To lahko naredi vsak za vsakogar, sporoča voditeljica Ana Praznik , ki priznava, da je oddaja v tem času postala del njene osebnosti.

"Seveda bomo pomagali posameznikom in družinam na način kot smo vajeni. Letos pa k prijavam pozivamo tudi skupnosti, kar pomeni: če poznate koga, ki se res trudi za dobrobit lokalnega okolja, morda gasilsko društvo, društvo za zapuščene živali, slabo urejeni domovi za starejše ... pomagajmo tudi tistim, ki pomagajo!"

Tudi zato Ana verjame, da nova sezona prinaša dodaten doprinos k zavedanju pomena lokalnega okolja, da bomo spoznali kraje, društva in ljudi, ki nesebično pomagajo drugim, ter videli, zakaj je njihova vloga v okolju tako pomembna.

Prijavnice za deveto sezono Delovne akcije so že odprte!