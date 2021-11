Delovna akcija se vrača!

Z veseljem sporočamo, da so znova odprte prijave za prenovo domov s pomočjo priljubljene oddaje Delovna akcija. Mojstri komaj čakajo, da zavihajo rokave in v mrzle domove vnesejo toplino. Nasmehe in objeme. Epidemija je mnogim družinam vzela še zadnje iskrice sreče. Barve. Upanje.

Družinam, ki so obupale nad usodo, ponujamo možnost za lepši jutri. Otrokom želimo varen in topel dom, staršem brezskrben spanec. Želimo jim vrniti upanje in ponos. Prenoviti njihova stanovanja, zakrpati prepišne strehe, jim dati trdna tla pod nogami, da bodo lahko pogumno stopili v nov jutri.

Ste tudi vi med tistimi, ki imajo dom v obupnem stanju in živite v nevzdržnih razmerah? Je plesen zvesti sostanovalec in prepih edini veter sprememb? Morda poznate koga, ki živi v nevzdržnih razmerah? Ste njihovi prijatelji in vam ni vseeno, v kakšnih razmerah odraščajo njihovi otroci? Morda vaši sorodniki, ki si zaslužijo veliko več? Oddajte svojo prijavo TUKAJ!