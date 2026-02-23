Dino si je želel ostati zaradi Eme: Njen izraz bi bil neprecenljiv!

"Zelo sem bil žalosten, ko sem izpadel, ker bi bil izraz Eme ob moji zmagi neprecenljiv," je svoje prve občutke ob porazu v areni komentiral Dino , ki prav z glavo družine preteklega tedna ni bil v najboljših odnosih. "Ne bi rekel, da sva se kregala, a že takoj na začetku sem ji povedal, da mi ni najbolj všeč," je povedal in dodal, da se sam z njo ni želel obremenjevati, čeprav si je ona želela biti v nekem odnosu. Nato pa je brez sramu povedala, da se ga želi znebiti. "Očitno se me je ustrašila, ker imam lepše zobe," se je pošalil, a poudaril, da ga je res pohvalila. Trenutno sicer sledita drug drugemu na družbenih omrežjih, a kot pravi sam, je ne rabi v svojem življenju. "Zelo slabo sem se počutil tudi zaradi ostalih, ker se mi je zdelo, da so res upali, da bom ostal," je še komentiral svoj poraz.

Ob slovesu je nekaterim sotekmovalcem podaril figurice. "Že od drugega dne so mi vsi težili, da jim jih dam. Prinesel sem jih okoli 300 komadov in sem jih vsak dan menjal. Ko sem šel domov, sem jih dal za spomin, da bodo imeli del mene. Roke so se mi tako tresle, da sem vse pomešal in ne vem, komu sem dal katero. Me zanima, kdo je dobil katero," je povedal in razkril, da so to figurice, ki jih menja na čevljih in je tako videti, kot da ima več različnih.

V areni je pristal tretji teden, a v resnici so ga sotekmovalci večkrat označili za lenega in se ga hoteli znebiti že prvi teden. "Saj ne vem, ali sem ponosen ali razočaran. Sem bil morda tiha konkurenca ali ne? Zdi se mi, da so vsi mislili, da sem brezvezen. Ampak očitno so hoteli dati ven močne," je povedal in razkril, da ga je ob gledanju oddaje na televiziji presenetilo, da so ga vsi tako podcenjevali.