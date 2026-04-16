"Dihala in živela sem za to Kmetijo, zato mi je bilo tako težko," je svoje solze ob porazu v areni obrazložila Ema Dragišić. Njene sanje so se končale po boju v spretnosti proti Aleksandri. Ko danes na ekranu vidi svoje slovo, jo ponovno premagajo solze. Še sama ne zna razložiti, zakaj ravno Kmetija, a na izkušnjo ima lepe spomine in še enkrat bi vse ponovila, pravi.

'Ker sem tolikokrat zmagala, so videli, da sem močna konkurenca'

Ema je v areni pristala že drugi teden. Takrat ji je v dvoboju, imenovanem žaga, uspelo premagati Nušo. Nato je v areni pristala tudi z La Toyo. Proti njej je bila boljša v vlečenju vrvi. V zadnji areni proti Aleksandri pa ji v spretnosti enostavno ni šlo, izdali so jo živci, za njo je bil izjemno težak teden. Zakaj je bila ves čas na tapeti? "Ravno zato, ker sem tolikokrat zmagala in v areni in v manjših dvobojih. Tako so videli, da sem res močna konkurenca in mi niso privoščili," je prepričana. Veliko raje kot zadnji dvoboj je imela spopade na moč in še enkrat bi oba svoja zmagovalna boja ponovila.

Ema je na svojo veliko žalost izpadla iz Kmetije. FOTO: Damjan Žibert

'Francu sem bila trn v peti zaradi Urške'

Da Franci kot najstarejši in izjemno izkušen tekmovalec vleče vse niti, so namignili že njeni predhodniki, a po njenem mnenju sta imela onadva še en večji problem. In to ni bilo njeno nedelo, kot so ji ves čas očitali sotekmovalci. "Francu sem bila trn v peti zaradi Urške. Urška mene ni marala, on pa je mislil, da bosta z Žanom imela otroka. On ni vedel, kaj se dogaja v ozadju z njeno nosečnostjo. Ona se je njemu priliznila," je povedala in poudarila, da je sama ostala takšna, kot je, in mu je stvari povedala nazaj. "On je dober igralec, bil je že štirikrat v Kmetiji in so mu jasne taktike," je še dodala. Tudi sama sebe bi opisala kot veliko taktizerko, a se je zgodilo nepričakovano. "Do konca Kmetije bi taktizirala, če se ne bi zaljubila," je priznala.

Zmaga ji je ušla, a je dobila Jana

Čeprav se je njen boj za zmago končal, je dobila nekaj drugega. V Kmetiji se je zaljubila v sotekmovalca Jana, s katerim je zdaj v srečni zvezi. "Nikoli si nisem mislila, saj sva imela na Kmetiji vzpone in padce. Takoj, ko sva prišla ven iz Kmetije skupaj, sva vedela, da je to to. Povezala sva se in od takrat nisva bila niti en dan narazen. Nikoli nisem tega pričakovala," je povedala. Zdaj skupaj gledata oddaje in še vedno se kdaj ne strinjata, a kljub temu je Kmetija za oba lepa izkušnja. "Tudi situacija z La Toyo mi je zdaj smešna," je še dodala v smehu.