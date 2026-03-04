Naslovnica
'Do tebe sem razvil čustva, ki jih nisem pričakoval'

Ljubljana, 04. 03. 2026 18.42

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Dekleta v vili so se doslej res dobro spoznale in ugotovile, s kom se ujamejo in s kom nikakor ne najdejo skupnega jezika. Nekatera rivalstva so zato vse bolj vidna, nekateri klani vse močnejši, dve dami pa še vedno ne vesta, ali je njuno prijateljstvo lahko močnejše od čustev do Karla in Petra.

Čeprav je izbrala Petra, neko dekle ne neha govoriti o Karlu, kar njeno prijateljico močno spravlja ob živce: "O Petru lahko govoriš do jutri, če hočeš, ampak ni ti treba ves čas omenjati Karla in tega, kako sta imela na začetku neko strast – tega res ni treba razlagati!" "Oni dve sta kot v toksičnem razmerju – kolikor se imata radi, toliko se tudi sovražita," bo ostale zabavala Soraya.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Pred dekleti in sanjskima moškima je posebna koktajl zabava, ki bo vznemirila prav vse. Priložnost za druženje s fantoma na plaži in uresničitev otroških sanj bo dekleta še posebej razveselila. Karlo in Petar bosta čas za pogovore izkoristila tudi tako, da nekaterim dekletom končno ponudita prvo priložnost, z drugimi pa bosta želela razčistiti nesoglasja.

Zabavo bo zaznamovalo tudi največ opravljanja doslej. Dekleta bodo v skupinicah med seboj komentirala in budno spremljala vsak korak druga druge. "Misliš, da te bosta oba obdržala? Misliš, da sta zaradi tebe ljubosumna drug na drugega?" bo ena izmed deklet podražila drugo, ki svoje samozavesti ne skriva. A zdi se, da se za napetostmi med nekaterimi rojevajo iskrena čustva: "Mislim, da imava nekaj lepega. Do tebe sem razvil čustva, ki jih iskreno nisem pričakoval. Zelo mi je lepo in prijetno. To je energija, ki se je razvila v nekaj veliko globljega in resnejšega."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ko pride na vrsto ceremonija vrtnic, bodo nekatere pokazale kanček nervoze, druge pa bodo popolnoma samozavestne. Nekatera dekleta so se odločila za taktiko in so pripravljene sprejeti vrtnico le od tistega sanjskega moškega, za katerega menijo, da se je zanj vredno boriti. Ko bo na vrsti zadnja vrtnica in bo jasno, kdo odhaja, nekatera dekleta ne bodo mogla skriti solz. Katera gre domov?

Romanca gre proti vrhuncu
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
