'Do tebe sem razvil čustva, ki jih nisem pričakoval'

Čeprav je izbrala Petra, neko dekle ne neha govoriti o Karlu, kar njeno prijateljico močno spravlja ob živce: "O Petru lahko govoriš do jutri, če hočeš, ampak ni ti treba ves čas omenjati Karla in tega, kako sta imela na začetku neko strast – tega res ni treba razlagati!" "Oni dve sta kot v toksičnem razmerju – kolikor se imata radi, toliko se tudi sovražita," bo ostale zabavala Soraya.

Pred dekleti in sanjskima moškima je posebna koktajl zabava, ki bo vznemirila prav vse. Priložnost za druženje s fantoma na plaži in uresničitev otroških sanj bo dekleta še posebej razveselila. Karlo in Petar bosta čas za pogovore izkoristila tudi tako, da nekaterim dekletom končno ponudita prvo priložnost, z drugimi pa bosta želela razčistiti nesoglasja.

Zabavo bo zaznamovalo tudi največ opravljanja doslej. Dekleta bodo v skupinicah med seboj komentirala in budno spremljala vsak korak druga druge. "Misliš, da te bosta oba obdržala? Misliš, da sta zaradi tebe ljubosumna drug na drugega?" bo ena izmed deklet podražila drugo, ki svoje samozavesti ne skriva. A zdi se, da se za napetostmi med nekaterimi rojevajo iskrena čustva: "Mislim, da imava nekaj lepega. Do tebe sem razvil čustva, ki jih iskreno nisem pričakoval. Zelo mi je lepo in prijetno. To je energija, ki se je razvila v nekaj veliko globljega in resnejšega."