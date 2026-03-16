'Dobil sem zagotovilo, da bi se lahko iz tega nekaj razvilo'

Ljubosumne iskrice, sreča, ogovarjanje in evforija – vse to se pomešala, ko dekleta izvejo, kdo gre na zmenek.

Nova pisma so povzročila veliko navdušenja, saj tokrat ne gre za skupinske zmenke, temveč si Petar in Karlo izbereta vsak po eno dekle, s katerim sta preživela cel dan.

"Ne morem več postavljati zidov, da ne bi ogrozila ali užalila koga drugega," je dejalo eno od deklet.

Tokrat sta se tako Peter kot Karlo odločila, da si privoščita odmerek adrenalina. Enemu dekletu je to zelo všeč, drugo pa je sprva oklevalo, a vseeno priznalo: "Včasih si je super upati stopiti iz cone udobja. Sprva je strašljivo, a na koncu je občutek odličen."

V vili dekleti poskušata na novo definirati svoje prijateljstvo in ob tem ugotovita, da imata več moči kot kdaj koli prej. In medtem ko bo ena priznala, da se še ni povsem odločila, za katerega moškega se bo potegovala, je druga ugotovila, da sploh ni več ljubosumna, saj je prepričana, da je že osvojila svojega izbranca.

Po dinamičnem dnevu sledi romantična večerja Karla, Petra in njunih dveh izbrank, ki so jo zaznamovali smeh in priznanja. "Nekaj se dogaja, ampak moram videti, kako intenzivno bo zdaj, ker je skoraj konec in imam do nekaterih deklet še nekaj čustev. Bomo videli, kam bo vse skupaj peljalo," je povedal eden od Sanjskih moških.

En par je večer začinil s pogovorom o resni zvezi, skupni prihodnosti, pa tudi z vročimi poljubi.

"Lahko bi imela nekaj z njim, mislim, da se splača," je dejala ena od tekmovalk, njen izbranec pa je pristavil: "Dobil sem zagotovilo, da lahko to gre zelo daleč."