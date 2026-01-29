Naslovnica
Dokumentarni svet na VOYO: resnične zgodbe, ki odpirajo oči

Ljubljana, 29. 01. 2026 15.31

Avtor:
VOYO
2017

Na VOYO odkrijte izbrane dokumentarne filme in serije, ki razkrivajo resnične zgodbe iz sveta športa, družbe, narave, okolja in človeških usod. Dokumentarci na VOYO ponujajo poglobljen vpogled v resničnost, ki je pogosto bolj presenetljiva od fikcije. Če vas zanimajo zgodbe, ki informirajo, navdihujejo in spodbujajo k razmisleku, je to vsebina, ki je ne smete spregledati.

Dokumentarni filmi in serije sodijo med najbolj gledane in iskane formate na pretočnih platformah. Resnične zgodbe nas nagovorijo, ganejo in spodbudijo k razmišljanju, saj temeljijo na resničnih dogodkih in ljudeh. Želimo razumeti, kaj se dogaja za naslovnicami, kako delujejo skriti sistemi, kaj žene posameznike k ekstremnim dejanjem ali kako določeni dogodki vplivajo na družbo.

Modri ogljik
Modri ogljik
FOTO: VOYO

Oglejte si ponudbo dokumentarnih vsebin na VOYO!

Če smo strastni navijači, je lepo obujati spomine na zmagovalne dosežke športnih junakov. Njihovi dosežki so izjemni, vse prevečkrat pa pozabljamo, koliko truda, časa, odrekanj in vztrajnosti je potrebno za tako briljantne rezultate. Slovenski dokumentarec 2017 obnavlja zgodbo evropskih prvakov v košarki. Dokumentarna serija Bratje z igrišča razkriva neverjetno pot slovenske moške odbojkarske reprezentance, ki je v dvajsetih letih od skromnih začetkov pristala na svetovnem vrhu. Dokumentarec Marquez: neverjetni povratek razkriva vzpone in padce na zahtevni poti vrnitve Marca Marqueza na vrh motociklističnega Grand Prixa.

Določene TV-vsebine si lahko prenesete na svojo mobilno napravo znotraj VOYO aplikacije in jih pogledate brez internetne povezave.

Skrb za okolje je tema, ki se tiče nas vseh, in odgovornost nas vseh je, da skrbimo za naš planet. Dokumentarna serija Nevarnosti globalnega segrevanja razkriva, kaj globalne podnebne spremembe pomenijo za nas, kako se jim lahko prilagodimo in kaj lahko storimo, da se izognemo najhujšemu. Dokumentarec Modri ogljik ponuja eno od najbolj spregledanih naravnih rešitev za boj proti podnebnim spremembam – ekosistem z modrim ogljikom.

Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
FOTO: VOYO

Posebno mesto med dokumentarci imajo zgodbe o avanturističnih podvigih, ki prikazujejo navdih in surovo lepoto neukročene narave. Lov na tropskega velikana je slovenska adrenalinska dokumentarna serija, kjer se pet strastnih ribičev na divjih obalah Tihega oceana trudi ujeti legendarnega velikanskega trevallyja.

Jezik enakopravnosti
Jezik enakopravnosti
FOTO: VOYO

Pogosto dokumentarni filmi odpirajo teme, o katerih se premalo govori. Opozarjajo na družbene krivice, etične dileme, osebne stiske ali sistemske težave. Dokumentarca Jezik enakopravnosti in 62.a - Od prepovedi do ustave osvetljujeta težave, s katerimi se spopadajo gluhi ljudje. Njihova trnova pot se je obrestovala z vpisom pravice do uporabe znakovnega jezika v slovensko ustavo. V dokumentarcu Preslišani uspehi izvemo, da je med gluhimi veliko vrhunskih športnikov s številnimi medaljami.

Zgodbo o uspehu in vključenosti invalidov prikazuje dokumentarna serija Neustavljivi v Planici. Pomembno vlogo pri izvedbi Svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici imajo številni prostovoljci, med katerimi so tudi invalidi. Spoznajmo njihove zgodbe.

Dokumentarna serija Zgodba Elona Muska se osredotoča na slovitega poslovneža, milijarderja in tehnološkega velikana Elona Muska, ki je za spremembo sveta naredil več kot kdorkoli drug.

Aleksandrinke
Aleksandrinke
FOTO: VOYO

Leta 2022 je z osupljivo tragično zgodbo vznemiril dokumentarni film Sarajevo safari, ki je razkril javnosti prikrito zgodbo o safariju na ljudi v obleganem Sarajevu. Bolečo preteklost razkriva tudi dokumentarec Aleksandrinke, v katerem spoznamo zgodbe številnih žensk iz Vipavske doline, ki so zaradi revščine zapustile domače ognjišče in se podale v Aleksandrijo kot dojilje, varuške in gospodinje.

Dokumentarni filmi in serije nas pritegnejo, ker združujejo resničnost, čustva, zabavo, znanje ter širijo naša obzorja in razumevanje do drugačnosti. Če iščete vsebino, ki pusti vtis, so dokumentarci vedno prava izbira. Preverite na VOYO!

dokumentarci dokumentarni filmi dokumentarne serije VOYO
Slovenija odloča 2026
