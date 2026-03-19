Dolgo izbirala med Petrom in Karlom, nato ostala brez vrtnice

Ljubljana, 19. 03. 2026 18.42 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Nova epizoda šova Sanjski moški Hrvaške se je začela s presenečenjem za dekleta. Petar in Karlo sta že pred koktajl zabavo prišla v vilo. Njun cilj je bil razjasniti nekatere odnose pred večernim druženjem. Petar je povabil eno izmed kandidatk na resen pogovor, da bi preveril, kako stvari dejansko stojijo, Karlo pa je govoril z dekletom, s katerim že nekaj časa gradi odnos.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Sanjska moška sta dekleta obiskala v vili. Petar je na resen pogovor povabil eno izmed kandidatk, da bi preveril, kako stvari dejansko stojijo. Pojasnil ji je, da ji je večkrat namenil pozornost, vendar ni dobil enakega odziva. Ona mu je priznala, da je razlog za njeno zadržanost trema, saj ji je všeč, medtem ko Karla vidi kot prijatelja.

Medtem je Karlo govoril z dekletom, s katerim že nekaj časa gradi odnos. Spomnil se je trenutka, ko se nista poljubila, in jo odkrito vprašal: "Zakaj se tisti večer nisi hotela poljubiti z menoj?" Pojasnila mu je, da se ji je takrat zdelo prezgodaj in da danes razmišlja drugače – čeprav se pred kamerami težko sprosti. Karlo je priznal, da do nje goji močna čustva, a tudi da razume njeno previdnost.

Dekleta so ugibala, kdo bi lahko zapustil šov, nekatere pa so domnevale, da bi to lahko bila kandidatka, ki se je v zadnjem času pogovarjala z obema fantoma. S prihodom Petra in Karla se je začel niz pogovorov. Petar je najprej govoril z dekletom, s katerim čuti bližino, in čeprav še ni bilo poljuba, je njun odnos očitno napredoval – kar je potrdil tudi z vrtnico.

Karlo pa je želel slišati iskrenost od dekleta, ki mu je vse bolj všeč, a je priznal, da še ni povsem prepričan, kako resnična so njena čustva. Hkrati so se med dekleti pojavili novi dvomi in govorice, še posebej potem, ko je ena izmed kandidatk razkrila, da je nekdo enemu od fantov povedal, da naj bi ona o njem govorila slabo.

Eden najbolj napetih pogovorov večera se je zgodil med Petrom in kandidatko, ki je v zadnjem času s svojimi dejanji zmedla mnoge. Odkrito jo je vprašal, ali igra kakšno igro, saj je na eni zabavi nosila obleko, ki ji jo je podaril, nato pa na ceremoniji sprejela tudi Karlovo vrtnico. Ona je pojasnila, da je ves čas iskrena, in rekla: "Če mi oba ponudita vrtnico, bom zavrnila Karlovo."

Ceremonija vrtnic je ponovno prinesla dramatične odločitve. Nekatera dekleta so še naprej sprejemala vrtnice le od enega, medtem ko so druge sprejele vrtnice obeh. Na koncu sta ostali zadnji dve kandidatki, obe vrtnici pa je dobila tista, ki se že več ceremonij rešuje v zadnjem trenutku. Drugo dekle je v solzah zapustilo šov.

A večer se tu ni končal. Voditelj Marko je na koncu poskrbel za novo presenečenje – vrtnice v treh različnih barvah, ki bodo odslej razkrivale čustva sanjskih moških: rdeča pomeni ljubezen in nežnost, oranžna naklonjenost z določenim dvomom, rumena pa negotovost glede namenov deklet. Novo pravilo je takoj odprlo nova vprašanja – in jasno pokazalo, da bo v nadaljevanju šova vsaka vrtnica imela še večji pomen.

Romanca gre proti vrhuncu
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

